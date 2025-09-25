8.25 Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti

La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora. Altri droni sono stati segnalati attorno alle 22 di ieri negli scali di Esbjerg, Soenderborg e Skrydstrup, dopo che un avvistamento aveva portato alle chiusura dell’aeroporto di Aalborg. “Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori” ha detto la polizia. Il traffico aereo ora è regolare. I ministri della difesa, Troels Lund Poulsen e della giustizia, Peter Hummelgaard, terranno una conferenza stampa in mattinata.

7.50 Kiev, abbattuto un jet Su-34 russo

Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su-34 nel settore di Zaporizhzhia. Lo scrive l’Aeronautica militare ucraina su Telegram. Il caccia è stato abbattuto intorno alle 4:00 locali (3:00 italiane), mentre conduceva attacchi con bombe aeree teleguidate. Sempre secondo le forze ucraine, la scorsa notte l’Ucraina è stata attaccata da 176 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi. La difesa aerea ha annunciato di averne abbattuti 150, 13 hanno colpito 8 località, mentre i frammenti di un drone abbattuto hanno colpito una località.

6.30 Seul, Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito

La Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere “drasticamente” le sue capacità nucleari negli ultimi anni. E’ la stima del ministro sudcoreano dell’Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa, basata sui dati pubblici di esperti, secondo l’agenzia Yonhap. “È urgente uno stop. Anche in questo preciso momento, le centrifughe per l’uranio in quattro aree del Nord sono in funzione per accumulare materiale nucleare”, ha aggiunto Chung. La ripresa dei colloqui Nord-Usa sarebbe una “svolta” rispetto allo stallo per denuclearizzare il Paese eremita.

4.38 Netanyahu: “All’Onu per dire la nostra verità”

“All’Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d’Israele. Questo non accadrà”. Lo ha detto – come riporta il Times of Israel – il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion, prima di salire sul suo aereo per New York.

2.51 Meloni: “Israele non può impedire nascita Stato palestinese”

“Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati. È la storica posizione dell’Italia sulla questione palestinese, una posizione che non è mai cambiata”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, ribadendo che pero’ che “il riconoscimento della Palestina debba avere due precondizioni irrinunciabili”, il rilascio di tutti gli ostaggi e l’esclusione di Hamas da ruoli di governo.

2.34 Meloni all’Onu: “Israele ha superato limite proporzionalità”

“La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito con l’infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l’Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall’Ue nei confronti di Israele”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea generale dell’Onu.

00.48 Polizia danese, zona militare coinvolta in sorvolo droni

La situazione dello scalo di Aalborg – l’aeroporto danese chiuso dopo il rilevamento di droni nelle vicinanze – è simile a quella vista a Copenaghen lunedì. Lo ha affermato il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde in conferenza stampa, citato dal portale Politiken. “È un modello simile a quello che abbiamo visto a Copenaghen. I droni sono molto visibili e in alcune situazioni volano con le luci accese”, ha affermato, riferendo inoltre che Aalborg è anche una base aerea militare e, pertanto, anche le aree della difesa sono interessate dall’attività dei droni.

00.05 Scala mobile, Trump accusa l’Onu di sabotaggio e chiede un’inchiesta

Donald Trump accusa l’Onu di averlo sabotato, dopo che il teleprompter non ha funzionato durante il suo intervento e la scala mobile con lui e la First Lady Melania si è bloccata, e chiede un’inchiesta definendo quello che è successo “una vergogna”.