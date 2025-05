9.16 Merz: “Sconvolti da sofferenza di Gaza, Israele incomprensibile”

È arrivato il momento di dire che non è più comprensibile quello che sta accadendo” a Gaza. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa a Helsinki con l’omologo Patteri Orpo. Le azioni attuali di Israele “non sono necessarie per difenderne l’esistenza”, ha aggiunto. “Israele è ragion di stato per la Germania” e Berlino “condanna aspramente” l’attacco di Hamas e la presa degli ostaggi, “ma questo non è in contraddizione col dire che siamo più che preoccupati” dalla situazione a Gaza e siamo “sconvolti dalla spaventosa sofferenza della popolazione civile”.

8.49 Donzelli, “È voto locale, il centrodestra non è in crisi”

“Trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo. Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace, ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da Comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi”. Così, al Corriere della Sera, il capo dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli. “Non c’è alcuno spostamento di consenso generale – aggiunge – Abbiamo vinto al primo turno in comuni grandi come Rozzano, a Sulmona, a Ortona la sinistra nemmeno arriva al ballottaggio. A Matera c’è un ballottaggio apertissimo. Se vogliamo fare il gioco di chi ha fatto più gol, diciamo che abbiamo per la prima volta vinto a Bolzano. Siamo perlomeno 1 a 1! Ma questi sono conti che non hanno molto senso. La verità è che il centrodestra non sta vivendo nessuna crisi”.

8.16 Stellantis, in Europa -0,5%,

Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale nel mese di aprile 165.826 auto, in calo dello 0,5% sullo stesso mese del 2024, con la quota invariata al 15,4%. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 691.121, il 9,6% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso e la quota al 15,5 % contro il 17,1% del primo quadrimestre 2024.

7.42 Salis: “A Genova un vento nuovo, spero di parlare con Meloni”

“Io sono qui per dare un messaggio a Genova, non al governo o a Meloni. Anzi, spero di incontrarla presto per capire come possiamo lavorare insieme per il bene della città”. Così, a Repubblica, la neosindaca di Genova Silvia Salis. Che l’aria stava cambiando “si era capito già alle regionali dello scorso anno, quando a Genova il centrosinistra era finito avanti di otto punti”.

7.39 Schlein: “Uniti si vince, Meloni cominci a preoccuparsi”

“Uniti si vince. Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”. Così, a Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein. “La cosa ormai è chiara – aggiunge – il centrodestra esulta per i sondaggi, noi però vinciamo le elezioni. Essere testardamente unitari non è una tesi o un dibattito politologico ma un dato oggettivo: solo così si può battere la destra. Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione, cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono, facendo sintesi dei diversi punti di vista, che pure ci sono. Dove governiamo insieme sta già funzionando”.

7.14 Salis è la nuova sindaca di Genova

La candidata del campo progressista Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. La conferma ufficiale arriva dai dati diffusi dal ministero dell’Interno al termine dello scrutinio nelle 653 sezioni delle elezioni amministrative finito in tarda notte: la coalizione centrosinistra-M5S vince al primo turno con 124.720 voti pari al 51,48% del totale sulla coalizione di centrodestra guidata dal candidato sindaco Pietro Piciocchi con 107.091 voti pari al 44,20%. Per essere eletti al primo turno era necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validi.

6.01 Tesla dimezza ancora la quota in Europa, -52,6% in aprile

Crollano ancora le vendite di Tesla in aprile in Europa. Le immatricolazioni sono 5.475 a fronte delle 11.540 di un anno fa in calo del 52,6% con la quota di mercato che passa dall’1,3% allo 0,6%. Da inizio anno l’azienda guidata da Elon Musk ha venduto 41.677 auto, il 46,1% in meno dello stesso periodo del 2024. La quota di mercato scende dal 2,1% all’1,1%.

00.02 Auto su pedoni a Liverpool, 27 feriti in ospedale

È di 27 feriti ricoverati in ospedale, due dei quali – incluso un bambino – in gravi condizioni – il bilancio del fatto di sangue avvenuto oggi a Liverpool, dove un’automobile guidata da un 53enne, poi arrestato, ha falciato deliberatamente numerosi pedoni a margine della parata della vittoria del Liverpool FC, trionfatore del campionato di calcio inglese. Lo hanno riferito i servizi di ambulanza locale durante una conferenza stampa congiunta con la polizia. Altre 20 persone circa hanno riportato contusioni varie e sono state medicate sul posto.