Charlie Kirk “è un martire per la libertà dell’America, nessuno di noi dimenticherà mai Charlie Kirk, la sua voce vivrà per sempre”. Donald Trump ha iniziato così il suo intervento allo stadio di Glendale, in Arizona, dove si è tenuta la cerimonia funebre per Charlie Kirk. Il presidente Usa ha detto che “l’America è una nazione che piange, in lutto, siamo stati privati di un gigante”.

3.35 Usa, riconoscimento Palestina degli alleati è simbolico

Gli Stati Uniti hanno definito una “puramente simbolico” il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena – ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l’intera regione, possibili solo senza Hamas”.

00.33 Trump: “Kirk era un gigante ucciso da un mostro”

“L’America è un paese in shock: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione”, ucciso da una “mostro radicalizzato”. Lo ha detto Donald Trump dal palco dei funerali di Charlie Kirk, dove è salito fra gli applausi e sulle note di ‘God Bless The Usa’ eseguita da Lee Greenwood. Trump parla di una perdita “monumentale”.

00.21 Le vedova di Kirk: “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane”

“Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane”. Lo ha detto Erika Kirk perdonando il killer di suo marito fra le lacrime. “La risposta all’odio non è altro odio”, ha aggiunto.