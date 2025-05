2.59 Casa Bianca critica il blocco dei dazi: “Useremo ogni leva”

“Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale. Il Presidente Trump si è impegnato a mettere l’America al primo posto e l’amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell’America”. Lo afferma un portavoce della Casa Bianca commentando il blocco dei dazi deciso da una corte americana.

2.27 Trump farà appello contro il blocco dei dazi

L’amministrazione Trump farà appello contro la decisione della giustizia americana di bloccare i sui dazi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Lo scontro giudiziario potrebbe essere fino alla Corte Suprema, lasciando ai saggi un caso di alto profilo che potrebbe avere un impatto di migliaia di miliardi sull’economia mondiale.

2.27 Musk: “Il mio incarico volge al termine, ringrazio Trump”

“Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo”. Lo afferma Elon Musk su X.

1.29 “Corte Usa blocca i dazi di Trump, sono illegali”

Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l’autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media americani, citando la decisione della Us Court of International Trade.