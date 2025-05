Fa discutere l’appello al voto di Geppi Cucciari durante la trasmissione Amici, in vista dei prossimi referendum. “Ci sono referendum di cui nessuno parla. Anche non votare è una scelta, ma è una questione di principio: se ti fai sempre i fatti tuoi, prima o poi qualcuno deciderà al posto tuo, su cose piccole, medie, grandi”. Rivolgendosi ai giovani, ha aggiunto: “Siete il futuro. Dite la vostra, anche solo per affermare che potete farlo. Siate folli, siate amici”. Parole che hanno scatenato una raffica di attacchi sui social, con insulti anche volgari. Cucciari ha replicato a tono a uno dei commenti più aggressivi: “Davvero un grande rammarico non piacere a un signore così elegante E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”.

In difesa della comica si è schiarata invece la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia: “È preoccupante che un invito al voto dia tanto fastidio. Geppi ha fatto ciò che ogni artista dovrebbe: usare la propria voce per unire intelligenza, comicità e riflessione. È grave che il governo resti in silenzio davanti a tanto odio”. Non è la prima volta che la comica finisce nel mirino delle critiche. Solo pochi giorni fa, durante la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, aveva ironizzato sul ministro della Cultura Alessandro Giuli. La sua battuta aveva scatenato la replica del ministro: “A sinistra avevano intellettuali, poi influencer. Ora restano solo i comici”.