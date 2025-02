Nel palazzaccio della politica si parla, si litiga e si urla sui centri in Albania e sul calo della produzione industriale. “I dati Istat – taglia corto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – certificano il fallimento del governo Meloni: la produzione industriale è crollata del 7,1% a dicembre e del 3,5% su tutto il 2024. Ecco il Paese delle meraviglie di Giorgia Meloni”. Sulla stessa linea, la deputata Chiara Appendino: “L’industria italiana è stata messa in ginocchio da un virus: si chiama Adolfo Urso e deve dimettersi subito”.

Dall’altra parte della barricata, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso prova a difendersi: “La crisi o la contrazione della produzione industriale non è italiana, è europea”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Noi abbiamo chiesto la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, invece il governo Meloni ha ridotto le busta paga, tagliandole fino a 100 euro ai redditi più bassi. Dicono che mancano i soldi? Una scusa ridicola di chi investe tutto in armi, non tassa gli extraprofitti miliardari delle banche e aumenta gli stipendi ai ministri”. (Giuseppe Conte)

“Oggi la nota Istat ci consegna quello che possiamo definire un bollettino di guerra. È come se fosse caduto un meteorite in mezzo alla Lombardia, che invece è Giorgia Meloni col suo Governo”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle)

“I centri in Albania fanno parte di una strategia più ampia che prevede il controllo delle partenze, gli accordi bilaterali, un pattugliamento sulle coste degli Stati del Nord Africa con il coinvolgimento della Ue. Di fatto è ciò che fin dall’inizio abbiamo chiamato blocco navale: alla faccia di chi vedeva, dietro quella definizione, navi da guerra che speronavano i barchini degli immigrati. Questo lo hanno fatto i governi del centrosinistra con l’Albania quando Prodi era premier”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia, Quotidiano Nazionale)

“Ancora non c’è niente sull’Albania, non ne abbiamo ancora parlato. Io mi sto preoccupando più delle questioni di guerra”. (Antonio Tajani)

“Questa storia dei centri in Albania diventa ogni giorno più ridicola: perché il governo non si limita a dire ‘basta, abbiamo sbagliato’ e la fa finita con questa farsa?” (Davide Faraone, Italia Viva)

“Al di là di ogni legittima opinione, è bene prendere atto che si tratta di un’iniziativa che piace all’Europa”. (Matteo Piantedosi)

“Apprendiamo dal ministro Piantedosi che il famoso centro in Albania per cui si è speso un miliardo dei contribuenti sarebbe un ‘centro polivalente’, e in effetti ad un certo punto il dubbio è venuto visto che è stato usato anche come canile”. (Maria Chiara Gadda, Italia Viva)

“Invece di buttare i soldi dei cittadini in follie come i centri in Albania, Giorgia Meloni metta le risorse necessarie per salvare il SSN come sta chiedendo il Partito Democratico”. (Marco Furfaro, Partito Democratico)