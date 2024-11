Le voci dal palazzo, Arianna Meloni: “Con Fitto vince l’Italia”. Provenzano: “Speriamo che in Europa sia meglio di quanto è stato da ministro”. Ilaria Salis: “Commissione si sposta a destra”

La costituente del Movimento 5 Stelle, la nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea e il solito battibecco destra-sinistra. Sono questi i temi sul tavolo del dibattito politico italico. “Vince l’Italia!!! – esulta Arianna Meloni -. Grazie al lavoro politico e diplomatico di Giorgia Meloni, l’Italia è tornata ad essere centrale in Europa”. Un po’ meno felice, Peppe Provenzano: “Auguriamo buon lavoro a Raffaele Fitto, con l’auspicio che possa dimostrarsi un Commissario Europeo migliore di quanto lo sia stato come Ministro”. Dall’altra parte della barricata, Ilaria Salis che sintetizza: “Buio Fitto”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Il Movimento resti progressista oppure per coerenza non sarò io il leader”. (Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, La Repubblica)

“Il posizionamento dl Movimento nel campo del riformismo oggi non è né giusto né sbagliato. Semplicemente è imprescindibile”. (Luigi Di Maio, Quotidiano Nazionale)

“Il problema del Movimento non è l’alleanza con il Pd. Nessun appiattimento, anzi: spesso è stato il Pd a seguirci, come sul salario minimo. Ribalto la prospettiva: in Umbria ed Emilia-Romagna abbiamo vinto, dando il nostro contributo alla coalizione, e ora possiamo incidere con i nostri rappresentanti nei consigli regionali all’interno della squadra che amministrerà quei territori”. (Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, La Stampa)

“Sta accadendo qualcosa nel Paese, c’è movida a sinistra”. (Pier Luigi Bersani, Il Corriere della Sera)

“Nella Lega bisogna anche iniziare a mettere in considerazione il problema del Nord, l’ho detto e lo ribadisco. Se non si arriva a una riforma di questo Paese, bisogna rimettere sul tavolo quello che è il problema del Nord”. (Attilio Fontana, Lega)

“Vince l’Italia!!! Grazie al lavoro politico e diplomatico di Giorgia Meloni, l’Italia è tornata ad essere centrale in Europa. Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con deleghe importanti e strategiche per la nostra nazione e per l’Europa intera. Buon lavoro al nostro Raffaele, persona competente e capace che sono certa saprà rappresentare al meglio gli interessi dell’Italia in Europa”. (Arianna Meloni, Fratelli d’Italia)

“Auguriamo buon lavoro a Raffaele Fitto, con l’auspicio che possa dimostrarsi un Commissario Europeo migliore di quanto lo sia stato come Ministro”. (Peppe Provenzano, Partito Democratico)

“Vedo un entusiasmo e una santificazione del tutto fuori luogo intorno alla nomina di Fitto come vicepresidente della Commissione Ue. Un penoso giubilo da cheerleader di centrodestra, che come sempre mette in luce una maggioranza con delle importanti dispercezioni del mondo reale”. (Pietro Lorefice, Movimento 5 Stelle)

“Buio Fitto in Europa. Alla fine, com’era tristemente prevedibile, è successo: i Commissari designati sono stati approvati. Il processo decisionale è stato una vera farsa: accordi sottobanco, scambi reciproci, audizioni svuotate di ogni significato. Con l’inclusione di Fitto e di Ecr, la nuova Commissione Ursula si sposta ulteriormente a destra”. (Ilaria Salis, Allenza Verdi Sinistra)

“Il via libera a Raffaele Fitto da parte dei coordinatori in commissione Regi dell’Europarlamento è un passo in avanti per un’Italia più influente in Europa”. (Deborah Bergamini, Forza Italia)