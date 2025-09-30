Nel palazzaccio della politica si commenta la vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche. “Dalle Marche un segnale anche nazionale” taglia corto Arianna Meloni. “Il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati – tira dritto la segretaria dem, Elly Schlein – continua con grande determinazione”.

“La forza del centrodestra – dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – è nella sua coesione, che è visibile, non un’unità costruita su carta. Nemmeno l’operazione Frankenstein del centrosinistra è riuscita a scalfirla”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Dalle Marche un segnale anche nazionale. Nel centrodestra c’è una classe dirigente solida”. (Arianna Meloni, Il Corriere della Sera)

“Il centro del centrosinistra non c’è più. E siccome noi siamo una grande forza di centro, moderata, cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista, vogliamo dare voce anche a quei centristi, ex democristiani, ex socialisti, insomma moderati che guardavano al centrosinistra con speranza. Ma poi il centrosinistra ha tolto la parola centro, è rimasta solo la sinistra”. (Antonio Tajani)

“Il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati continua con grande determinazione”. (Elly Schlein)

“L’unità resta una condizione necessaria ma non sufficiente per vincere”. (Angelo Bonelli)

“Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie”. (Matteo Salvini)

“Il responso delle urne nelle Marche premia la continuità con la presidenza uscente di Acquaroli. Ai cittadini marchigiani abbiamo offerto una seria proposta alternativa per realizzare un cambiamento. Dobbiamo prendere atto che questa proposta non ha convinto la maggioranza dei votanti come pure dobbiamo prendere atto che è calata sensibilmente l’affluenza, un dato molto preoccupante che mina alle radici la qualità della nostra democrazia e deve farci tutti riflettere”. (Giuseppe Conte)

“Il dato più rilevante delle elezioni nelle Marche è l’ennesimo record dell’astensione. Il regionalismo è in crisi irreversibile”. (Carlo Calenda)

“Giorgia Meloni ha creduto in me prima di chiunque altro. Con lei e con Arianna ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto questo cammino sempre insieme. Il ruolo di entrambe è stato fondamentale”. (Francesco Acquaroli, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“L’unità non basta ma non c’è alternativa al campo largo e senza questa coalizione non avremmo neanche giocato la partita”. (Matteo Ricci, Partito Democratico, La Repubblica)

“Il consenso per il governo Meloni è evidente e confermato, ma i marchigiani votavano per le Marche. Per noi significa che Acquaroli ha governato bene. In questi cinque anni ha fatto un ottimo lavoro e i marchigiani lo hanno visto”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, La Stampa)

“È sempre più chiaro che polarizzare non serve al campo progressista: finisce per rafforzare le destre che hanno dimostrato di saper usare meglio questa dinamica”. (Pina Picierno, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“La forza del centrodestra è nella sua coesione, che è visibile, non un’unità costruita su carta. Nemmeno l’operazione Frankenstein del centrosinistra è riuscita a scalfirla”. (Francesco Lollobrigida, Il Messaggero)