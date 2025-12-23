Nel Palazzaccio si continua a litigare sulla manovra. “Vogliamo fare sempre di più e sempre meglio” rivendica Arianna Meloni celebrando il tredicesimo anniversario di Fratelli d’Italia. “Una manovra mediocre” sintetizza il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel dibattito al Senato. “A rimetterci sono i lavoratori e i cittadini” tuona Giuseppe Conte.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Vogliamo fare sempre di più e sempre meglio: questi primi tre anni al governo sono il punto di partenza di una storia che è ancora da scrivere. Poca ideologia, sguardo in alto e piedi per terra: tredici anni fa parlavamo di supportare i giovani precari, di rimettere in moto il mercato del lavoro, di incentivare la natalità, di difendere le famiglie e i più deboli. Tredici anni fa, tutto questo sembrava impossibile”. (Arianna Meloni, Libero)

“Giorgetti? Non c’è stato nessun gelo, a me interessava non danneggiare i lavoratori allungando l’età pensionabile”. (Matteo Salvini)

“È una legge di bilancio che ha pensato molto al mercato e poco ai supermercati. Con voi ci sono più tasse e meno sicurezza. E lei ministro Giorgetti è l’emblema di questa legge di bilancio mediocre”. (Matteo Renzi)

“Giorgetti ho appena dichiarato che è una manovra non nel segno dell’austerità, ma della prudenza. Io direi invece che è una manovra generosa perché porta regali di Natale all’industria delle armi, alle banche e ai giganti al web americani, addirittura ad Amazon. A rimetterci sono i lavoratori e i cittadini, coloro che subiscono il crollo dei salari reali. Per loro ci sono solo le briciole”. (Giuseppe Conte, Tg La7)

“C’è stata tensione, ma è stata gestita e risolta in 24 ore e la Lega era in fibrillazione, è vero. Una fibrillazione tutta interna tra il ministro Giorgetti e i parlamentari del gruppo”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“La Manovra realizza interventi importanti per famiglie e imprese: è una finanziaria coerente con le nostre politiche e volta al bene degli italiani”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, Il Resto del Carlino)

“Non c’è legge di Bilancio senza scontro e questa legge di Bilancio non ha fatto eccezione ma con voi si è sempre navigato a vista, con noi si segue una strategia ben precisa con un presidente del Consiglio e ministri che sono sempre gli stessi e un programma votato dalla maggioranza degli elettori”. (Nicola Calandrini, Fratelli d’Italia)

“Hanno riempito la Manovra di marchette e favoritismi per i loro amici. Il potere per mantenere il potere, ecco cos’è. Stanno tutelando i poteri forti e il prezzo lo paga il ceto medio che continua a mantenere il vita lo Stato. Dopodiché numeri dei sondaggi alla mano, l’opposizione già oggi è avanti”. (Angelo Bonelli, La Repubblica)

“In 4 anni non c’è una misura che caratterizzi la politica di questo governo che vada ricordata: superbonus, spazzacorrotti sono riforme che abbiamo promesso, cosa avete fatto voi? Il decreto rave? State facendo il nulla, è il nulla è la cifra del vostro governo”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle)

“Mentre vivete alla giornata il Paese affonda. Mentre noi chiediamo il salario minimo voi volevate legalizzare il lavoro sottopagato”. (Francesco Boccia, Partito Democratico)