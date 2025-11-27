Nel Palazzaccio della politica continua il confronto tra maggioranza e opposizione dopo il voto delle Regionali. “Mi auguro che Giorgia Meloni non ‘scappi’ da un confronto che sarebbe utile anche per gli elettori” dice il senatore dem Francesco Boccia parlando del possibile confronto tra Elly Schlein e la premier alla festa di Atreju. “Porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei” risponde il responsabile nazionale del partito, Giovanni Donzelli.

“Luca Zaia dice che si occuperà di più della Lega? È un’ottima notizia per l’Italia – ironizza il leader di Azione, Carlo Calenda -. Se tradotto vuol dire che farà fuori Salvini, è un’ottima notizia per l’Italia e per i treni”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La foto che ci consegnano le regionali è quella di una presidente del Consiglio nervosa, impaurita. Questo è per me il quadro da cui si parte”. (Matteo Renzi, La Repubblica)

“La partita con la destra è aperta, ora sta a noi creare le condizioni per la vittoria, dando forma a un’alternativa credibile”. (Nicola Fratoianni, La Stampa)

“Dove la destra alimenta paure, noi dobbiamo radicare speranze”. (Gianni Cuperlo, Partito Democratico, La Stampa)

“Di sicuro ora, avendo più tempo, mi dedicherò di più al partito”. (Luca Zaia, Lega, Il Corriere della Sera)

“Sulla legge elettorale sarebbe molto importante il dialogo con l’opposizione, ci auguriamo che anche nostri interlocutori si immagino una legge elettorale che rimanga nel tempo e che vada scelta, a prescindere da chi oggi potrebbe trarne un vantaggio”. (Giovanbattista Fazzolari, Fratelli d’Italia)

“Con l’attuale legge elettorale c’è il rischio di un pareggio quanto meno al Senato”. (Ignazio La Russa)

“Io penso che sia una vera e propria vergogna — aggiungo: una schifezza — modificare la legge elettorale alla fine della legislatura solo perché la maggioranza ritiene di poterne trarre vantaggio”. (Angelo Bonelli)

“Serve una opposizione durissima perché il premierato non passi e la riforma della legge elettorale non si trasformi in una gabbia per la democrazia italiana”. (Riccardo Magi, +Europa)