Le voci dal palazzo, Bonaccini: “Hanno provato a strumentalizzare le alluvioni”. Bonelli: “La Meloni si può battere”. Donzelli: “2-0? No, 11-3 per noi”

Dopo la doppietta del centrosinistra in Emilia Romagna e in Umbria dal palazzo della politica si sentono le urla di gioia di Elly Schlein e compagni e l’eco di qualche borbottio da parte dei parlamentari del centrodestra.

“Hanno tentato di strumentalizzare le alluvioni – dice Stefano Bonaccini -. Guardando il risultato gli è andata proprio male. Le persone se ne accorgono”. Elly Schlein prova a tracciare una morale del risultato: “Il calo vistoso dei partiti di governo dovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti”. Giovanni Donzelli ribalta tutto: “Quale 2-0? Da quando il centrodestra governa, il totale delle regionali è di 11-3 per noi. Mai visto un consenso così diffuso dopo due anni di governo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Il calo vistoso dei partiti di governo dovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti: la sanità pubblica è diventata la prima preoccupazione dei cittadini a prescindere da ciò che votano. E non mi stupirei se una parte di quegli elettori che hanno votato per Stefania e Michele l’abbiano fatto proprio in virtù delle nostre battaglie a difesa degli ospedali e dei salari”. (Elly Schlein, Partito Democratico, La Repubblica)

“Il messaggio è chiaro: solo intorno al Partito democratico si può costruire l’alternativa alla destra. Si chiama centrosinistra”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Se vogliamo, senza troppa arroganza, è arrivato il momento di dire con chiarezza che c’è uno spazio politico che va riempito con contenuti riformisti, uno spazio che c’è ed è determinante per mandare a casa il governo”. (Matteo Renzi, Italia Viva)

“Ogni elezione è un discorso a parte, quindi non voglio generalizzare, ma sicuramente in questo caso abbiamo anche dimostrato che, nonostante il centrodestra partisse da una posizione di vantaggio, si può battere con interpreti seri, responsabili, convincenti e con un progetto credibile e concreto”. (Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle)

“L’Italia che dobbiamo costruire passa anche attraverso questa esperienza. Un’esperienza importante dell’Umbria che dice che la destra di Meloni si può battere, si deve battere, attraverso i programmi, basta litigi”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra)

“Se il candidato presidente del centrodestra fossi stato io, Proietti non avrebbe avuto nulla da festeggiare”. (Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare, La Stampa)

“Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele de Pascale per le vittorie in Emilia-Romagna e Umbria. Forza Italia, che ha raddoppiato i consensi in entrambe le regioni, farà un’opposizione costruttiva. Grazie a Elena Ugolini, Donatella Tesei e ai nostri candidati per l’impegno encomiabile”. (Antonio Tajani, Forza Italia)

“Ringraziamo Elena Ugolini e Donatella Tesei per l’impegno in questa campagna elettorale. Gli elettori hanno sempre ragione, quindi ripartiamo già da domani con tanto impegno sul territorio, in Emilia Romagna e in Umbria”. (Matteo Salvini, Lega)

“In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara” (Claudio Borghi, Lega)

“In questo periodo sono stata molto vicina all’Emilia Romagna, una terra che ha vissuto momenti difficilissimi. Tante persone hanno perso tutto a causa dell’alluvione. È stata una sofferenza condivisa da tutti noi. Da esponente del centrodestra, speravo che questo dramma potesse essere anche un momento di riflessione, soprattutto per gli emiliani…”. (Rita dalla Chiesa, Forza Italia, Adnkronos)