Nel Palazzaccio della politica l’opposizione va all’assalto della manovra. “Aumentano le tasse” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “È una manovra che porta il Paese a sbattere” attacca il segretario della CGIL, Maurizio Landini.

“La manovra è assolutamente seria e credibile – replica il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco -. È una manovra da 18,7 miliardi perché abbiamo vincoli europei e soprattutto dobbiamo rientrare dalla procedura di infrazione, portandoci al di sotto del 3%”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Su Tasse e sicurezza va smascherato il bluff della Meloni. Le tasse aumentano e, girando sui territori, si tocca con mano che le persone si sentono sempre più insicure: con questo governo sono aumentati furti, scippi, rapine. Da padre sono allarmato dalle baby gang e dagli spari che uccidono i giovani dell’età del mio ragazzo. Abbiamo il dovere di fare qualcosa”. (Giuseppe Conte, La Stampa)

“È una manovra che porta il Paese a sbattere. Stiamo chiedendo di cambiarla”. (Maurizio Landini)

“Con Meloni gli italiani diventano più poveri mentre le lobby energetiche diventano più ricche. È questa la vera ragione della sua guerra contro il clima e contro il futuro del Paese”. (Angelo Bonelli)

“Sale la pressione fiscale, sale il debito pubblico, sale il numero di italiani che se ne vanno all’estero: quasi duecentomila solo lo scorso anno. E oggi ISTAT ha rilasciato dati pazzeschi sulla catastrofe del prezzo degli alimentari per le famiglie. Un governo mediocre e incapace sta massacrando il portafoglio degli italiani”. (Matteo Renzi)

“Noi abbiamo diverse proposte per la manovra, stiamo ragionando e portando avanti una discussione molto proficua all’interno della maggioranza. Come al solito, cercheremo di trovare la quadra”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Sky Start)

“Il tema della manovra è semplice: i saldi devono restare invariati. Su questo punto non c’è discussione”. (Raffaele Speranzon, Fratelli d’Italia, Affari italiani)

“La manovra è assolutamente seria e credibile. È una manovra da 18,7 miliardi perché abbiamo vincoli europei e soprattutto dobbiamo rientrare dalla procedura di infrazione, portandoci al di sotto del 3%”. (Maurizio Casasco, Forza Italia, Radio 24)

“Il primo paradigma per analizzare questa Finanziaria è il non poter più varare Manovre in deficit, per via delle nuove regole del Patto di Stabilità. Per questo non è vero che si tratta di un provvedimento leggero: al contrario, esso tiene i conti in ordine senza tagliare la spesa pubblica”. (Alberto Luigi Gusmeroli, Lega, Coffee Break)