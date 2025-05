Nel palazzaccio della politica si continua a discutere soprattutto del ruolo di Giorgia Meloni a livello internazionale. “Il problema di Meloni sono le sue tante giravolte” dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sulla stessa linea, il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “L’irrilevanza di Meloni all’estero è ormai evidente. Il racconto è smontato”. Dall’altra parte del fronte, il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “L’Italia ha dimostrato di essere sempre protagonista. L’opposizione può dire quello che vuole”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“L’Italia deve sempre sedersi ai tavoli per far valere le sue proposte. Il problema di Meloni sono le sue tante giravolte, le inutili furbizie che possono reggere qui in Italia, dove lei si avvale di media compiacenti. A livello internazionale invece le giravolte si pagano pesantemente”. (Giuseppe Conte, Il Corriere della Sera)

“L’irrilevanza di Meloni all’estero è ormai evidente. Il racconto è smontato. Esclusa dal treno per Kyiv, esclusa dal vertice di Tirana. E poi smentita da Macron quando ha provato ad attivare la macchina della propaganda di Chigi. Ma ormai ci credono in pochi”. (Matteo Renzi)

“L’Italia paga un prezzo enorme perché Giorgia Meloni ha collocato il nostro Paese tra le destre nazionaliste che boicottano le iniziative europee”. (Nicola Zingaretti, Partito Democratico, La Repubblica)

“L’Italia ha dimostrato di essere sempre protagonista: l’incontro ieri di Von Der Leyen e Vance, organizzato dal governo; la telefonata di ieri sera a cui la presidente del Consiglio ha partecipato con Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, il bilaterale che ho avuto con Rubio a Villa Madama. L’opposizione può dire ciò che vuole, ma quello che conta sono i fatti, e il rapporto ottimo che c’è con la Germania”. (Antonio Tajani)

“Giorgia Meloni è molto più attenta a farsi le foto che ad ottenere risultati”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle)

“Ancora una volta, Giorgia Meloni conferma con i fatti il ruolo da protagonista dell’Italia sulla scena internazionale”. (Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia)

“L’Italia ha aumentato la sua credibilità all’estero per tre motivi: la premier si muove in modo coerente; arriva sempre preparatissima a tutti gli incontri; in Italia c’è un governo stabile, con una maggioranza in Parlamento. A differenza di quello che accade in Francia”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia)

“Macron lancia frecciatine a Meloni perché i suoi intendano, certo sarebbe da evitare”. (Guido Crosetto, Fratelli d’Italia, La Stampa)

“È surreale, se non ridicolo, vedere tutto lo stato maggiore di Fratelli d’Italia applaudire per il presunto successo diplomatico di Giorgia Meloni. Su cosa, esattamente?” (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Le parole del governo sull’occupazione sono solo propaganda e sul quorum al referendum credo che sia importante che tutte le persone che hanno responsabilità istituzionali e politiche invitino le persone ad andare a votare”. (Maurizio Landini, La Stampa)

“È un diritto avere diritti e quindi il Partito Democratico invita tutti ad andare alle urne l’8 e il 9 giugno. Il tentativo del governo Meloni di spingere all’astensione è un segnale allarmante”. (Sandro Ruotolo, Partito Democratico)