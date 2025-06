Nel palazzaccio della politica si continua a parlare di riarmo. “Qui stiamo affamando la popolazione” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sulla stessa linea, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli: “Con la sua scelta sul riarmo, Meloni sta demolendo il welfare”.

“Gli Eurobond – spiega l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti – consentono una difesa comune con un finanziamento comune. Questo può essere un momento hamiltoniano: siamo in un tempo in cui sono saltati tutti gli schemi, in qualsiasi momento può succedere di tutto. È dunque il momento per un agire diverso. Anche perché non se ne vedono molti altri”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Questa spesa aggiuntiva in difesa equivale a 15 leggi di bilancio dedicate solo alle armi….ditemi voi se non è irresponsabile sottoscrivere un accordo del genere per compiacere Washington, per fare lo scendiletto di qualcuno. Qui stiamo affamando la popolazione”. (Giuseppe Conte, La Verità)

“Con la sua scelta sul riarmo, Meloni sta demolendo il welfare. Il nostro Paese sarà più povero: per pagare le armi americane dovremo tagliare la spesa pubblica o aumentare le tasse, o entrambe le cose”. (Angelo Bonelli)

“La presidente del consiglio vi imbroglia, ha firmato un’ipoteca sul futuro vostro e di quello dei giovani e di questo Paese”. (Nicola Fratoianni)

“Non è una difesa, è una dichiarazione di guerra in piena regola al futuro dell’Italia”. (Pietro Lorefice, Movimento 5 Stelle)

“Giorgia Meloni ha ipotecato il futuro del Paese per generazioni”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle)

“Sui fondi per il riarmo la coperta è corta, quasi una sciarpa. Si tradurrà o in un aumento delle tasse oppure tagli sul territorio”. (Silvia Salis, Partito Democratico, Otto e mezzo)

“La Lega si opporrà sempre a ulteriori cessioni di sovranità, sia che si parli di esercito comune sia che si ipotizzi nuovo debito comune. Ricordiamo che come Paese contributore netto della Ue non solo pagheremmo il nostro riarmo ma anche quello degli altri. No, grazie”. (Claudio Borghi, Lega)

“Ursula von der Leyen sta voltando le spalle ai diritti e alla maggioranza che la sostiene in Parlamento, solo per fare un favore a Meloni e ai sovranisti”. (Alessandro Zan, Partito Democratico, La Repubblica)