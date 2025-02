Nel palazzaccio della politica le opposizioni attaccano il governo sulla crisi dell’industria (secondo gli ultimi dati Istat nel 2024 il calo è stato del 3,5%, -7,1% solo a dicembre). “Meloni e ministri, ma di che cosa vi state occupando?” chiede il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “I leader mondiali discutono del futuro a Parigi e la Meloni non si fa vedere. Quando il gioco si fa serio, la premier influencer scappa” attacca Matteo Renzi.

A tutti risponde il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: “La sinistra attacca, gli italiani rispondono e Fratelli d’Italia vola nei sondaggi”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Meloni e ministri, ma di che cosa vi state occupando? Ma state governando? Ma siete capaci? Pensate a fare la guerra ai magistrati. A quali magistrati? Quelli che ieri hanno arrestato 180 mafiosi? Ma per piacere”. (Giuseppe Conte)

“I leader mondiali discutono del futuro a Parigi. Al centro: l’intelligenza artificiale. Gli USA annunciano 500 miliardi di investimenti del settore, l’Unione Europea con Ursula 200 miliardi, la Francia con Macron 109 miliardi. E l’Italia? Niente, Meloni non si fa vedere. Quando il gioco si fa serio la premier-influencer scappa, non solo dal Parlamento. Però al summit di Parigi la Repubblica Italiana ha inviato il ministro Adolfo Urss Urso. Cioè sull’intelligenza artificiale mandiamo Urso. Peccato, un’altra occasione persa”. (Matteo Renzi)

“Stanno emergendo tutti i limiti della propaganda del governo basata su un’emergenza al giorno”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, La Stampa)

“Non è scomparsa solo la presidente del Consiglio, si è portata via anche il lavoro. Ha affossato il salario minimo e ora vuole insabbiare anche la riduzione dell’orario di lavoro. Ma del resto per lei la sanità, il lavoro, i salari non sono importanti. Vuoi mettere smantellare la Costituzione con le riforme? Distraiamo il popolo e se ha fame, diamogli le brioches”. (Debora Serracchiani, Partito Democratico)

“Anche il ministro degli Esteri Tajani scappa. Oggi, infatti, non verrà in Parlamento dove avrebbe dovuto rispondere al question time”. (Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Ancora una volta l’Istat boccia la politica industriale del Governo Meloni”. (Ubaldo Pagano, Partito Democratico)

“Crisi dell’industria made in Urso, vada a casa”. (Leonardo Donno, Movimento 5 Stelle)

“Ci chiediamo cosa debba ancora accadere affinché il ministro Adolfo Urso si dimetta una volta per tutte”. (Daniela Torto, Movimento 5 Stelle)

“La sinistra attacca, gli italiani rispondono e Fratelli d’Italia vola nei sondaggi”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia)

“Pace fiscale? Sarebbe un vantaggio per gli italiani”. (Matteo Salvini)

“Bene la rottamazione, ma la priorità è la riduzione dell’Irpef”. (Antonio Tajani)

“Sarebbe un ennesimo condono per favorire l’evasione fiscale”. (Daniele Manca, Partito Democratico)