Nel palazzaccio della politica si continua a discutere di referendum e del question time di ieri alla Camera. “Gaza? Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni, al governo, a tutti quanti di alzarsi – tuona il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte -. È rimasta seduta, impietrita. Madre, cristiana, come fai a non raccogliere, a non dimostrare questo segno di umanità?” “Giorgia Meloni conferma la sua incompetenza economica – attacca il senatore di Italia Viva Matteo Renzi -. Cita dati che non capisce e dopo tanti anni di Governo non sa ancora cosa sia lo spread. La faccia di Giorgetti è la faccia dell’imbarazzo”.

Dall’altra parte della barricata, il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti: “In occasione del question time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le opposizioni si sono distinte per performance più degne di un teatro di varietà che di un’aula parlamentare”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Sono rimasto sinceramente sconcertato su Gaza. Abbiamo chiesto un gesto, un segno di umanità, per quanto riguarda le vittime civili palestinesi, oltre 50.000. Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni, al governo, a tutti quanti di alzarsi. È rimasta seduta, impietrita. Madre, cristiana, come fai a non raccogliere, a non dimostrare questo segno di umanità?” (Giuseppe Conte)

“È svilente vedere una Presidente del Consiglio che non riesce nemmeno ad alzarsi in piedi per condannare il genocidio in corso a Gaza”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle)

“Con i referendum gli italiani possono ancora stupirci, come è accaduto nel 2011 quando c’era da difendere l’acqua come bene comune. Oggi c’è l’opportunità di cambiare le leggi, di contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e riconoscere la cittadinanza. Noi ce la stiamo mettendo tutta per allargare la partecipazione”. (Elly Schlein)

“Giorgia Meloni conferma la sua incompetenza economica. Cita dati che non capisce e dopo tanti anni di Governo non sa ancora cosa sia lo spread. La faccia di Giorgetti è la faccia dell’imbarazzo”. (Matteo Renzi)

“L’incantesimo di Meloni sta svanendo, la premier è in difficoltà”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva, Il Corriere della Sera)

“Mentre il presidente Meloni riconfermava visione e centralità della sua azione di governo, dalle opposizioni il consueto campionario di ricostruzioni faziose, slogan e sceneggiate poco degne. Per scalfire il consenso di un guida credibile e solida come quella del presidente Meloni ci vuole ben altro che lenzuola bucate o fogli svolazzanti”. (Paolo Troncassini, Fratelli d’Italia)

“In occasione del question time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le opposizioni si sono distinte per performance più degne di un teatro di varietà che di un’aula parlamentare”. (Mauro Malaguti, Fratelli d’Italia)

“Finché si trovava all’opposizione sul caro bollette, sugli stipendi, sugli extraprofitti delle banche Giorgia Meloni stava sempre dalla parte della gente. Ora che è al governo prende sempre e solo le parti dei potenti e della gente se n’è scordata”. (Davide Faraone, Italia Viva)

“Meloni ha dimostrato ieri in aula alla Camera di non sapere cosa sia lo spread e come funzioni, spiegando con assoluta convinzione che con lo spread sotto i 100 punti base i titoli di Stato italiani sarebbero più sicuri di quelli tedeschi. Una lacuna piuttosto grave, diciamo così, per un paese che spende quasi 90 miliardi all’anno di interessi sull’enorme debito pubblico. Immagino che Meloni ancora meno sappia o capisca del funzionamento del MES. Si faccia dare qualche informazione affidabile”. (Benedetto Della Vedova, +Europa)

“Il governo Meloni dà sempre la colpa ad altri, all’Europa, al governo precedente, ai mercati, alla borsa, alle opposizioni, insomma quando le cose vanno bene il merito è suo, quando le cose vanno male (e il nostro paese va male e gli italiani stanno peggio), la colpa è degli altri. La verità però è che il governo Meloni sta smantellando la sanità pubblica e la colpa è solo sua”. (Ilenia Malvasi, Partito Democratico)

“Giorgia Meloni ha ripetuto la solita storia che il nostro governo è impegnato sul piano umanitario, solidale, ma nemmeno una parola di condanna per il criminale di guerra Benjamin Netanyahu”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra)