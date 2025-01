Nel palazzaccio della politica, almeno per una volta, si festeggia tutti insieme per la liberazione della giornalista Cecilia Sala. “Immenso lavoro di Giorgia Meloni” esulta il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Grazie al governo – dice Matteo Renzi -, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”.

A loro si unisce anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato”.

L’unico un po’ più fuori dal coro è Francesco Storace che ironizza: “Credo sia giusto che la Meloni convochi l’opposizione a Palazzo Chigi, come chiedeva Renzi. Per spiegarle come si fa”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“‘Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. (Giorgia Meloni)

“Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa”. (Guido Crosetto)

“Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”. (Matteo Renzi)

“Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato”. (Giuseppe Conte)

“La libertà ha vinto: Cecilia Sala sta rientrando in Italia. Ho seguito con particolare attenzione l’ingiusta detenzione della giornalista in Iran. Grazie al Governo italiano e al Ministro Antonio Tajani siamo riusciti nell’impresa. Oggi è un giorno di festa per tutta l’Italia!” (Giusi Princi, Forza Italia)

“Finalmente è arrivata la notizia che tutti aspettavamo: Cecilia Sala torna a casa! Grazie a chi si è speso per rendere possibile questo risultato che ci rende felici dopo lunghi giorni di angoscia. Un abbraccio forte a lei e alla sua famiglia”. (Anna Ascani, Partito Democratico)

“Una bellissima notizia. Cecilia Sala è libera e sta tornando in Italia. Grazie a quanti hanno lavorato a questo risultato, grazie all’impegno del governo e a tutte le sue strutture impegnate in giorni difficili di mediazione e diplomazia”. (Chiara Braga, Partito Democratico)

Fin dal primo momento avevamo auspicato che la diplomazia e il governo del nostro Paese lavorassero per ottenere questo risultato. Grazie a tutti e a tutte coloro che hanno permesso la liberazione di Cecilia Sala dalle carceri del regime iraniano”. (Angelo Bonelli)

“Un grande lavoro di squadra guidato dalla Presidente Meloni riporta a casa Cecilia Sala. Grazie al lavoro diplomatico e a tutti i soggetti coinvolti ha vinto l’Italia. Un momento emozionante per la Nazione che, nel bisogno, si dimostra sempre unita e attenta ai suoi connazionali”. (Daniela Santanchè)

“Il rientro in Italia di Cecilia Sala è uno straordinario risultato raggiunto grazie alla perseveranza e alla determinazione di Giorgia Meloni e al lavoro diplomatico incessante svolto da tutte le parti coinvolte. Sono momenti di grande gioia per tutti gli italiani”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia)

“Una notizia bellissima: Cecilia Sala sta tornando a casa. Grazie all’impegno del Governo, dei nostri servizi di intelligence e della nostra diplomazia”. (Pina Picierno, Partito Democratico)

“Credo sia giusto che la Meloni convochi l’opposizione a Palazzo Chigi, come chiedeva Renzi. Per spiegarle come si fa”. (Francesco Storace)

“La liberazione di Cecilia Sala è una splendida notizia per tutta la Nazione. Resa possibile dalla credibilità e dalle capacità di Giorgia Meloni, del governo intero e dal lavoro costante, silenzioso e di altissimo livello dei nostri apparati di intelligence. Le qualità di Giorgia Meloni e la solidità di questo governo sono un patrimonio di tutta la Nazione”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia)

“Una bellissima notizia: Cecilia Sala è stata finalmente liberata e sta tornando in Italia. Purtroppo, però, molte altre persone restano ingiustamente imprigionate nelle carceri di mezzo mondo, dall’Iran alla Palestina, fino al nostro paese. Libere tutte!” (Ilaria Salis, Alleanza Verdi e Sinistra)