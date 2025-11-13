Nel Palazzaccio della politica continuano le polemiche sulla manovra e sul piano casa. “A chi sull’immigrazione fa propaganda. A chi vuole tenere ai margini una parte del Paese. A chi taglia le tasse ai più ricchi. A Vannacci, Salvini, Meloni alzino il volume” dice la nuova vice presidente della Toscana, Mia Bintou Diop. “Per il Piano Casa Italia una prima tappa fondamentale sarà la legge di bilancio” spiega il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Piano casa? Con questo governo tante parole, ultime quelle di Salvini di ieri, ma in legge di bilancio non c’è un euro” attacca la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita. “Non solo Elly Schlein, pure Bonelli, Fratoianni, Conte… Che Dio ce li conservi tutti” ironizza Arianna Meloni.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“A chi sull’immigrazione fa propaganda. A chi vuole tenere ai margini una parte del Paese. A chi taglia le tasse ai più ricchi. A Vannacci, Salvini, Meloni alzino il volume. C’è un unico modo per non deludere coloro che vedono in me una speranza: lavorare”. (Mia Bintou Diop, Partito Democratico, La Repubblica)

“Dobbiamo dire con molta franchezza che il problema per una coalizione di centrosinistra oggi è presentarsi con una proposta credibile di governo. Quando si parla di ‘centro’ non si deve intendere moderatismo, ma stare al centro dei problemi che interessano la gente, a cominciare dall’impoverimento del Paese”. (Graziano Delrio, Partito Democratico, La Stampa)

“Bene la prudenza sui conti pubblici, ma servono crescita e produttività”. (Ignazio Visco, La Stampa)

“Per il Piano Casa Italia una prima tappa fondamentale sarà la legge di bilancio di prossima discussione che ci consentirà di razionalizzare le risorse disponibili e chiarire anche le principali declinazioni settoriali del Piano Casa”. (Matteo Salvini)

“Il 60% degli italiani tra i 30 e i 40 anni non hanno la possibilità di comprare una casa. Forse non se ne rende conto: ma secondo lei dove dovrebbe andare a dormire? Sotto quel ponte che vuole costruire?” (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle)

“Salvini non può fare l’illusionista, mentre spreca miliardi per un’opera come il ponte sullo Stretto che si è impantanata negli errori macroscopici del governo stesso. Ci vuole serietà, oggi se n’ è vista poca”. (Ilaria Fontana, Movimento 5 Stelle)

“Piano casa? Con questo governo tante parole, ultime quelle di Salvini di ieri, ma in legge di bilancio non c’è un euro. Zero. Parlano di casa ma poi aumentano le tasse sugli affitti brevi”. (Raffaella Paita, Italia Viva)

“La premier invece di autocelebrarsi, dovrebbe fare pubblica ammenda e iniziare davvero a invertire questa rotta disastrosa”. (Elly Schlein)

“Questo è un governo che non si sta rendendo conto che ci sono tante emergenze e anche quella sulla sicurezza”. (Giuseppe Conte)

“Non solo Elly Schlein, pure Bonelli, Fratoianni, Conte… Che Dio ce li conservi tutti, se proprio dobbiamo dirlo. Erano abituati a governare anche se perdevano le elezioni. E ora non sono più capaci di tirare fuori un’idea”. (Arianna Meloni, Panorama)