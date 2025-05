Nel palazzaccio della politica si parla di economia, di riarmo e di quel che sta accadendo nel mondo. “L’economia sta ripartendo. È merito delle scelte di Giorgia Meloni e del governo” dice il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Raggiunto il 2% del Pil per la Difesa – esulta il ministro Guido Crosetto -. Quello che ci eravamo impegnati a fare l’abbiamo fatto”. Dall’altra parte della barricata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “La priorità di questi signori è ingrassare tanto e subito l’industria delle armi con il folle Piano di Riarmo, mentre lo tsunami Meloni si abbatte sulle difficoltà degli italiani”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’economia sta ripartendo. È merito delle scelte di Giorgia Meloni e del governo”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Avvenire)

“Serve una migliore Europa. Noi lo diciamo da sempre che l’esagerazione dei vincoli posti dall’Unione sono un freno per le nostre economie”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Raggiunto il 2% del Pil per la Difesa. Quello che ci eravamo impegnati a fare l’abbiamo fatto. Il risultato l’abbiamo raggiunto ed è già una cosa importante. Sappiamo benissimo che questo è un punto di partenza”. (Guido Crosetto, Fratelli d’Italia)

“La priorità di questi signori è ingrassare tanto e subito l’industria delle armi con il folle Piano di Riarmo, mentre lo tsunami Meloni si abbatte sulle difficoltà degli italiani”. (Giuseppe Conte)

“Mi chiedo: come concilia Giorgia Meloni la sua recente condivisione dell’appello alla pace del Papa con il fatto che sostiene una corsa al riarmo globale che ha già superato i 2.500 miliardi di dollari? La verità è che ancora una volta questo governo si muove nel segno della contraddizione”. (Angelo Bonelli)

“Da mezzanotte è scattato il riallineamento delle accise. Che svolta deprimente, per quella Giorgia Meloni che faceva incetta di like dalla pompa di benzina dicendo che avrebbe abolito le accise”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle)

“Il vestito da fantasma è stato anche un omaggio a Pannella, che fece questa cosa in una vecchia tribuna politica”. (Riccardo Magi, +Europa)

“La prossima volta ho detto: Richetti fai questo per favore, non ci mettiamo a scrivere un testo approfondito con l’Ufficio studi, sono tutte robe noiose. La politica non è più questo, è una specie di concorso tipo X Factor. Poi Richetti è pure un bell’uomo quindi gli ho detto ‘fai così, petto nudo con una scritta sopra’ e vediamo così di andare su tutti i Tg e su tutte le testate”. (Carlo Calenda)

“Bisogna non far cadere l’attenzione su quanto accade Gaza”. (Elly Schlein)

“Se la segretaria Elly Schlein ha delle proposte concrete per arrivare alla pace nel mondo, ce le faccia sapere: ogni contributo utile è benvenuto”. (Antonio Tajani)