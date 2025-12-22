Nel Palazzaccio della politica nel weekend si è continuato a litigare sulla manovra. “La maggioranza è compatta” tira dritto Giovanni Donzelli, il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia. Dall’altra parte della barricata, la segretaria dem Elly Schlein: “La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito”. Sulla stessa linea, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Una Manovra misera e ingiusta”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Sulle pensioni ci sono state divergenze tra il ministro Giorgetti della Lega e alcuni parlamentari dello stesso partito. Ma la compattezza della coalizione ha evitato che tutto questo si trasformasse in difficoltà per gli italiani”. (Giovanni Donzelli, Il Corriere della Sera)

“La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. E gli italiani meritano di meglio di una presidente del Consiglio incoerente che continua a prenderli in giro ormai da tre anni”. (Elly Schlein)

“Una Manovra misera e ingiusta. Una Manovra che non affronta il dramma della sanità pubblica, peggiora la legge Fornero aumentando l’età pensionabile, cancella ‘Opzione donna’, taglia sulla scuola e al ‘libro delle tasse’ di questi anni di pressione fiscale record aggiunge tasse su pacchi online, accise, ritenute d’acconto che aumenteranno fino all’1% sulle fatture delle imprese”. (Giuseppe Conte)

“Quello che è successo nei giorni scorsi è assolutamente fisiologico. Non c’è Manovra che non abbia visto fibrillazioni e polemiche anche nella maggioranza. C’è stata, nel caso specifico, qualche incomprensione nella Lega, ma tutto si è risolto con un ritardo minimo. Uscire dalla procedura d’infrazione significa garantire al Paese una credibilità che favorisce gli investimenti e la crescita”.”. (Antonio Tajani, Il Resto del Carlino)

“Una finanziaria tasse e mancette, con la Meloni trionfo del furbettismo”. (Matteo Renzi, La Repubblica)

“La nuova legge di Bilancio? Solo tasse e caos, sino all’ultimo con la proposta di reintrodurre il condono edilizio che abbiamo sventato”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, La Stampa)

“La Manovra? Un horror scritto da incapaci”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, Il Corriere della Sera)

“Giorgetti è stato commissariato da Claudio Borghi, ministro dell’Economia ombra della Lega, giocando sulle pensioni degli italiani”. (Angelo Bonelli)

“Il governo Meloni sta combinando un vero disastro sulle pensioni, pur di raccattare soldi per la manovra e per regalare soldi alle lobby delle armi”. (Nicola Fratoianni)

“Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia”. (Guido Liris, Fratelli d’Italia)

“Per l’Italia sui risultati ottenuti credo ci sia poco da dire. Sono davanti agli occhi di tutti: maggiore centralità in Europa, maggiore centralità nel mondo, una presidente Meloni che, rispetto a quanto avevano raccontato – ovvero saremmo stati marginalizzati – oggi è il centro di moltissime delle dinamiche mondiali”. (Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia)

“È stato fatto un lavoro importante sulla sanità e sono state accolte molte nostre istanze, come quelle sul trasporto pubblico locale e sull’indebitamento delle Regioni. E poi questa manovra assicura la stabilità dei conti e di questo beneficiano a cascata anche le Regioni”. (Massimiliano Fedriga, Lega, La Stampa)