Nel Palazzaccio della politica si discute dei risultati delle Regionali e di una possibile nuova legge elettorale. “Regionali? Non mi sembra esattamente una spallata” minimizza il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. Dall’altra parte della barricata, la segretaria dem Elly Schlein: “Siamo pronti ad andare al governo nel 2027 vincendo le politiche”. Sulla stessa linea del fronte, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “È il momento di costruire un programma per far rialzare l’Italia”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“È finita che ciascuno schieramento si è tenuto le proprie regioni, non mi sembra esattamente una spallata”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Il Resto del Carlino)

“Forza Italia sia sempre più un partito essenziale della coalizione”. (Antonio Tajani, Il Corriere della Sera)

“Siamo pronti ad andare al governo nel 2027 vincendo le politiche”. (Elly Schlein)

“È il momento di costruire un programma per far rialzare l’Italia”. (Giuseppe Conte)

“La legge elettorale incide profondamente sulla credibilità e la stabilità del Paese. In passato, leggi elettorali che non consentivano di avere una maggioranza certa in Parlamento hanno determinato un continuo cambio di governi e, di conseguenza, la crescente sfiducia dei cittadini. Oggi vogliamo cambiare questo paradigma”. (Stefano Benigni, Forza Italia, Coffee Break)

“Il premio di maggioranza è sicuramente una delle ipotesi allo studio”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, Sky Tg24)

“Giorgia Meloni, sconfitta alle elezioni regionali, si prepara a cambiare la legge elettorale per restare a palazzo Chigi. Uno scenario da fine impero che fa rabbrividire, soprattutto perché la legge elettorale targata Meloni è in realtà un porcellum in salsa meloniana: un Meloncellum”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Giorgia Meloni non deve cambiare la legge elettorale, devono cambiare la legge di bilancio perché non c’è una lira per gli italiani e non i collegi per i suoi amici, deve parlare di sicurezza, tasse e stipendi”. (Matteo Renzi)

“Se sa essere unito il centrosinistra vince. E non è un caso che il giorno dopo Donzelli abbia parlato di cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa legge, se siamo compatti, la Meloni non torna a Palazzo Chigi”. (Maria Elena Boschi, Sky Start)

“Dopo la sconfitta alle elezioni regionali nel Sud, la destra invece di dare risposte ai problemi degli italiani, come aumentare gli stipendi o i fondi alla sanità pubblica, propone la modifica della legge elettorale”. (Angelo Bonelli, Agorà)