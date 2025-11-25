Dopo le Regionali in Puglia, Campania e Veneto, nel Palazzaccio della politica volano gli stracci. “Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. È una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale” dice il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Da oggi – attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi – l’unico obiettivo di Meloni and company è cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa perdono. Semplice, no? Si chiama: scappare con il pallone quando si perde”. “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più” ironizza il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. È una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale, non ci sono dogmi ma crediamo che serve stabilità”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, La7)

“Io credo che da questa coalizione, la stessa messa in campo in tutte le regioni, non si possa più tornare indietro. Penso che tutti siamo ormai consapevoli che stare insieme, attorno a un programma condiviso, sia condizione non sufficiente ma necessaria per battere la destra”. (Elly Schlein, La Repubblica)

“Schlein? Le auguro di sperare a lungo. Ha sperato nella spallata, nel contraccolpo, nel ribaltone. È bello che tutti sperino. È bello che tutti siano felici, siano sereni, siano soddisfatti”. (Matteo Salvini)

“Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più”. (Giuseppe Conte)

“Credo che di più i nostri candidati presidenti non potessero fare. Noi di Forza Italia abbiamo dato il massimo e credo che i risultati confermino questo impegno”. (Antonio Tajani)

“Da oggi l’unico obiettivo di Meloni and company è cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa perdono. Semplice, no? Si chiama: scappare con il pallone quando si perde”. (Matteo Renzi)

“Questo voto dimostra ciò che per mesi ci è stato contestato: l’unità dell’opposizione non solo esiste, ma quando c’è diventa vincente”. (Angelo Bonelli, RaiNews24)

“Per le politiche ora c’è una partita tutta da giocare”. (Nicola Fratoianni, RaiNews24)

“Il voto sul governo si esprime solo con le Politiche”. (Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, La Stampa)

“Si tratta di voti locali, per questo dico che siamo soddisfatti”. (Francesco Filini, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Tutto come previsto: finisce 3 a 3 in questo inutile campionato dove gli elettori dimostrano che il sistema delle Regioni è un sistema in crisi. Vince chi governa perché amministra il potere e intanto sempre più cittadini scappano dalle urne. Poniamoci un problema”. (Carlo Calenda)