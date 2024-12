Le voci dal palazzo, Fragolent (Italia Viva): “Non ci sono le risorse per le sanità, ma ci sono per togliere le multe ai no vax”. Anna Ascani: “La via italiana della Meloni: chi è furbo va avanti”

Ai piani alti del palazzaccio della politica si battibecca soprattutto dell’annullamento delle multe ai no vax. “Non ci sono le risorse per la sanità – polemizza Silvia Fragolent – ma le trovano per togliere le multe ai no vax. Vergognoso”. Sulla stessa linea, Anna Ascani: “Il messaggio è chiaro: se sei onesto vieni punito. Ecco la via italiana di Giorgia Meloni: chi è forte e furbo va avanti e gli altri pagano il conto. Salatissimo”.

Preso l’ascensore e cambiato piano, si parla, ancora, di Movimento 5 Stelle. “Non si poteva tornare alle origini” dice Roberto Fico. Nella stessa trincea, Riccardo Ricciardi: “Io penso che Beppe Grillo si sia picconato da solo, sbagliando tutto ciò che poteva sbagliare”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Questo governo è imbarazzante. Non ci sono le risorse per la sanità, ma le trovano per togliere le multe ai no vax. Vergognoso”. (Silvia Fragolent, Italia Viva)

“Agli evasori, che sfruttano servizi pubblici per cui non pagano, garantiscono un condono al mese. Ai no vax, che hanno messo a rischio la salute di tutti, annullano anche le multe. Il messaggio è chiaro: se sei onesto vieni punito. Ecco la via italiana di Giorgia Meloni: chi è forte e furbo va avanti e gli altri pagano il conto. Salatissimo”. (Anna Ascani, Partito Democratico)

“Togliere le multe a chi non si è vaccinato è un modo per strizzare l’occhio a complottisti no vax e negazionisti: così il governo Meloni offende tutte le vittime del Covid e tutti quei medici e infermieri che hanno lavorato notte e giorno senza sosta nei giorni più duri della pandemia. È come il condono fiscale per gli evasori: chi paga le tasse è fesso e chi fa il furbo ha il salvacondotto. È così che si mina il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”. (Riccardo Magi, +Europa)

La vicenda della sospensione del pagamento delle multe per i no vax ci conferma una verità che conosciamo da tempo: per questo governo fare i furbi, non rispettare le regole, non pagare le tasse è una virtù. Vale per il concordato fiscale (e guai a sollecitare a fare il proprio dovere, magari con una lettera che ricorda gli obblighi da rispettare, perché magari qualcuno si offende), vale per le multe no vax. Il motto del governo Meloni è chiaro: se fai il furbo sei premiato, se sei responsabile paghi”. (Francesco Boccia, partito Democratico)

“Togliere le multe ai no vax non è solo un insulto a milioni di italiani che hanno rispettato le regole ma una grave offesa agli operatori sanitari e a tutte le vittime del Covid. Il governo Meloni per qualche voto in più umilia i cittadini perbene e la memoria di chi non c’è più”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Un nuovo condono: sospese le multe ai no vax, quelli che mettevano in pericolo la propria vita e quella degli altri, anziani, malati, persone fragili. Intanto non c’è un euro in più per la sanità. Non sarà assunto un medico o un infermiere. Un governo di cinici e irresponsabili”. (Chiara Braga, Partito Democratico)

“Un’alluvione ti porta via la casa o l’azienda su cui hai investito tutta la vita? Il Governo non ti dà un euro. Non paghi le tasse o non rispetti la legge, per di più mettendo in pericolo la salute del prossimo? Il Governo ti premia. La decisione di cancellare le multe ai No-Vax è l’ennesima pagina di vergogna scritta da Giorgia Meloni”. (Marco Furfaro, Partito Democratico)

“Noi tutti siamo sempre artefici del nostro destino. Dobbiamo distinguere il lato personale da quello politico. Sotto questo aspetto ho espresso più volte in questi mesi una convinzione, quella che non si possa tornare alle origini. Negli anni abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto delle scelte e le abbiamo fatte tutti insieme. Lo stesso Beppe le ha fatte”. (Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, Il Corriere della Sera)

“Essere indipendenti non significa che oggi puoi stare a sinistra e domani a destra, ce lo abbiamo tutti chiaro e fino al 2018 non è stato così, avevamo un approccio diverso”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, La Repubblica)

“Io penso che Beppe Grillo si sia picconato da solo, sbagliando tutto ciò che poteva sbagliare. Con quel video con il carro funebre della settimana scorsa ha aumentato l’attenzione sulla nuova votazione, quando invece sarebbe stato importante per lui tenerla bassa”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Il Fatto Quotidiano)