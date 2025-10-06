Nel palazzaccio della politica si continua a parlare delle manifestazioni di venerdì e sabato. “Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso” dice il segretario della CGIL, Maurizio Landini. “Abbiamo sentito Meloni usare la clava contro loro, chi manifesta, senza che abbiano condannato i crimini di Netanyahu” tuona la segretaria dem, Elly Schlein. “A me – la replica del ministro degli Esteri, Antonio Tajani – interessa che mi ringrazi il palestinese, più che il manifestante di sinistra”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Queste giornate hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso. Tre milioni di persone hanno riempito, in due giorni, le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum”. (Maurizio Landini, Il Corriere della Sera)

“Abbiamo sentito Meloni usare la clava contro loro, chi manifesta, senza che abbiano condannato i crimini di Netanyahu”. (Elly Schlein)

“A me interessa che mi ringrazi il palestinese, più che il manifestante di sinistra”. (Antonio Tajani)

“Meloni farebbe meglio a fare meno propaganda per sé e a lavorare di più a difesa degli italiani e dei loro interessi”. (Giuseppe Conte)

“È una vergogna inaccettabile 126 agenti delle forze dell’ordine feriti. A loro va tutta la nostra solidarietà, sono l’orgoglio nazionale. Dopo tre giorni di guerriglia urbana, nonostante il loro lavoro straordinario, è arrivato il momento di prendere provvedimenti”. (Nicola Molteni, Lega)

“Meloni si dipinge come la vittima, come la donna più odiata d’Italia. Addirittura teme che le opposizioni vadano a manifestare sotto casa sua. Mi pare abbia perso un po’ di lucidità. Certo ha una memoria selettiva perché in questi anni se c’è qualcuno che ha avuto parole di odio per gli avversari politici, da Bibbiano ad Arezzo, sono stati quelli di Fdi. Se c’è qualcuno che ha organizzato manifestazioni sotto casa degli avversari sono stati quelli di Fdi”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Perché Meloni non ha usato quelle parole dure riservate a Flotilla contro chi uccide i bambini? È forte con i deboli e debole con i forti”. (Angelo Bonelli)

“Sono stato in tutte le manifestazioni perché lì si deve stare. O la politica non serve a niente. Fare politica significa stare insieme a tanti e a tante per cambiare la realtà. Se ci sono le piazze, chi sta in Parlamento, se non sta in piazza dove sta?” (Nicola Fratoianni)

“Le manifestazioni sicuramente non aiutano il popolo palestinese. L’attacco alla polizia, inneggiare al 7 ottobre, bloccare le stazioni, offendere papa Wojtyla, non fa mangiare un solo bambino palestinese. Gli aiuti che il governo Meloni ha portato a Gaza e le cure ai feriti al Meyer invece aiutano. Siamo a un passo dalla pace, sciacallare sulla guerra per qualche voto è poco dignitoso”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Quotidiano Nazionale)

“Noi pensiamo che Israele vada sanzionata e che la Palestina vada riconosciuta. Adesso c’è uno spazio molto stretto perché secondo me è difficilissimo che il piano degli Stati Uniti per la pace a Gaza vada in porto”. (Carlo Calenda)

“Non se ne esce solo con le manifestazioni. Vorrei vedere la flottilla in Nigeria, Ucraina, Congo. Nessuno di noi ha parole meno che di rispetto verso Ong e associazioni ma la politica è un’altra cosa ed è trovare soluzioni. Come la soluzione trovata da Tony Blair con la Casa Bianca che può essere una soluzione epocale”. (Matteo Renzi)

“È inaccettabile che a Bologna il Gruppo Giovani Palestinesi voglia organizzare una manifestazione per celebrare gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, una strage compiuta da Hamas contro civili innocenti ed intere famiglie con bambini sterminate”. (Marta Evangelisti, Fratelli d’Italia)