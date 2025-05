Nel palazzaccio della politica italiana si parla di referendum e di Mes (il Meccanismo Europeo di Stabilità). “Sui referendum è in atto una forma di censura, anzi è il delitto perfetto” attacca il deputato di +Europa, Riccardo Magi. “La destra ha paura” tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. Sul Mes il leader della Lega Matteo Salvini è netto: “La Lega non lo ratificherà mai”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Sui referendum è in atto una forma di censura, anzi è il delitto perfetto”. (Riccardo Magi, +Europa, La Stampa)

“Con 5 SI ai referendum dell’8 e 9 giugno può cambiare concretamente e in meglio la vita di milioni di cittadini del nostro Paese. E la maggioranza di governo invita all’astensione, è una scelta vergognosa che rivela semplicemente la loro grande paura: hanno paura delle scelte degli italiani, anche di coloro che li hanno votati”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Trovo assolutamente pericoloso e sbagliato invitare le persone a non andare a votare”. (Maurizio Landini)

“Penso che l’appello a non andare a votare sia sbagliato, il diritto al voto è anche un dovere, quindi ogni occasione è fatta per esercitare questo diritto e dovere”. (Giuseppe Sala)

“Credo che lo strumento referendario non sia il più adatto a risolvere le questioni inerenti al rapporto tra produzione e lavoratori. Per quanto riguarda questi aspetti sì, me lo sarei evitato”. (Pina Picierno, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Il referendum sul Jobs Act è un referendum sul paleolitico. Oggi serviva una grande discussione sugli stipendi, sulle bollette, bisognava incalzare la Meloni sulle sfide del futuro, anche perché Giorgia Meloni ha votato contro il Jobs Act, definiva il Jobs Act carta da pizza, dimostrando di aver capito pochissimo della carta da pizza, ma ancora meno del mercato del lavoro. Dopodiché, penso che il referendum non avrà il quorum”. (Matteo Renzi)

“È inaccettabile che la RAI, che dovrebbe garantire pluralismo e informazione libera, stia di fatto oscurando questi referendum”. (Giovanni Barbera, Rifondazione Comunista)

“Ognuno sceglie liberamente. Però non andrò a votare”. (Massimiliano Fedriga, Lega)

“La destra preferisce nascondersi dietro il non voto, pur di mantenere il lavoro nella precarietà e nell’insicurezza”. (Marco Sarracino, Partito Democratico)

“Nel quesito sul Jobs act voteremo no: si tratta solo di una crociata ideologica messa in piedi dalla Cgil contro una legge che ha dimostrato di funzionare”. (Luciano Nobili, Italia Viva)

“Non mi sembra proprio che le forze principali di opposizione, come la nostra, vadano in ordine sparso. Abbiamo preso chiaramente posizione per quanto riguarda il referendum”. (Giuseppe Conte)

“La grave inadempienza del governo italiano sulla ratifica della riforma del Mes è ormai un caso politico che sta mettendo in pericolo la tenuta finanziaria dell’UE e danneggiando gravemente la credibilità internazionale dell’Italia”. (Piero De Luca, Partito Democratico)

“La Lega non ratificherà mai il Mes”. (Matteo Salvini)

“La presidente Meloni può stare tranquilla: contro il Mes, come pure contro i ‘volenterosi’ a sostegno di Kiev, dispone del Parlamento più antieuropeista nell’Unione europea, forse secondo solo a quelli ungherese e slovacco”. (Osvaldo Napoli, Azione)