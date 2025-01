Nel palazzo della politica si parla degli scontri di sabato durante i cortei per Ramy, il giovane morto a Milano mentre fuggiva da un controllo dei carabinieri. A Roma, le parole della premier Giorgia Meloni, “abbiamo assistito all’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi”. Sulla stessa linea il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: “Criminali rossi assaltano le Forze dell’Ordine a Roma e vandalizzano la sinagoga di Bologna”. Toni Ricciardi del Partito Democratico invita alla calma: “Il dovere di tutti è quello di abbassare i toni, non è quello di criminalizzare qualcuno o di caricare questo Paese di nuovi reati presunti. Stiamo perdendo di vista i fatti”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, a Roma abbiamo assistito all’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte”. (Giorgia Meloni)

“Criminali rossi assaltano le Forze dell’Ordine a Roma e vandalizzano la sinagoga di Bologna. Sono circa diciotto gli agenti rimasti feriti, ai quali va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Scene indegne e vergognose. Sempre dalla parte di donne e uomini in divisa!” (Matteo Salvini)

“Pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali. Tutta la solidarietà del Pd che condanna sempre ogni atto violento. Importanti le parole dei genitori di Ramy Elgaml che chiedono che la giusta richiesta di piena verità e giustizia per il figlio non sia strumentalizzata per commettere atti violenti. E la destra che governa la smetta di fare politica su queste violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle, gli stessi sindaci cui chiedono di garantire sicurezza proprio mentre tagliano miliardi di euro agli enti locali”. (Elly Schlein)

“Nessuna giustificazione per gli atti di teppismo di Roma e Bologna. La violenza, esercitata in qualsiasi forma e per qualunque ragione, è ciò che più danneggia le democrazie. Solidarietà piena alle forze dell’ordine”. (Carlo Calenda)

“Confido che tutti i leader politici manifestino la propria distanza da questi comportamenti che troppo spesso hanno trovato atteggiamenti conniventi da alcune forze politiche di sinistra”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“Otto poliziotti feriti di cui uno al volto, bombe carta e striscioni contro le Forze di Polizia nella manifestazione non autorizzata di San Lorenzo a Roma. Una manifestazione di violenza e di disordine, di caos e guerriglia urbana contro le Forze di Polizia di una gravità inaudita”. (Nicola Molteni, Lega)

“Solo inaudita e ignobile violenza nelle manifestazioni di Roma, Bologna e Milano. Sempre dalla parte delle forze dell’Ordine e condanna ferma dei delinquenti che mettono a ferro e fuoco le città”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia)

Continua la guerra alle forze dell’ordine. Una guerra che colpisce fisicamente donne e uomini che ogni giorno rischiano la propria vita per rendere sicura la vita degli italiani. Ma è soprattutto una guerra che mira a delegittimare chi protegge la comunità assicurando ordine e libertà”. (Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia)

“Solidarietà e vicinanza agli agenti di Polizia feriti a Roma, alla comunità ebraica di Bologna vergognosamente colpita nell’assalto alla Sinagoga e a tutti coloro che sono stati coinvolti nelle ingiustificabili violenze di queste ore. La politica si unisca nella ferma condanna ai violenti e nella solidarietà ai colpiti, senza strumentalizzazioni manichee e senza alzare i toni”. (Enrico Borghi, Italia Viva)

“Chi lancia oggetti o bombe carta contro degli agenti o spacca cassonetti non solo ha sempre torto. Soprattutto da l’impressione di usare quel che è accaduto a Milano come pretesto solo per menare le mani. E quindi offende la memoria del ragazzo”. (Davide Farone, Italia Viva)

“Condanniamo con la massima fermezza le violenze di queste ore ma è inaccettabile che la destra strumentalizzi le proteste per non chiedere che venga fatta chiarezza sull’esatta dinamica di quanto avvenuto e che siano accertate eventuali responsabilità nella morte di Ramy”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Il dovere di tutti è quello di abbassare i toni, non è quello di criminalizzare qualcuno o di caricare questo Paese di nuovi reati presunti. Stiamo perdendo di vista i fatti – continua Ricciardi – e la risposta ai fatti non può essere l’inasprimento dei reati, ma deve essere piuttosto l’analisi del perché sono accaduti quei fatti: cioè l’audio e quei video”. (Toni Ricciardi, Partito Democratico, Radio Cusano Campus)

“Tutti dobbiamo stare attenti a non dare spazio a rigurgiti molto pericolosi soprattutto sul tema dell’antisemitismo. Quello che è accaduto alla sinagoga di Bologna è gravissimo, dobbiamo abbassare i toni. Nessuna forma di violenza deve trovare posto nel dibattito pubblico”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)