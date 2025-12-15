Nel weekend l’asse del litigio politico è ruotato intorno ad Atreju. “Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti” ha tuonato la premier Giorgia Meloni dal palco della festa di Fratelli d’Italia. “È lei che è fuggita dal confronto” è stata la risposta della segretaria dem, Elly Schlein.

“Il confronto a distanza tra Schlein e Meloni – ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda – è stato abbastanza imbarazzante. Non una proposta per risolvere un singolo problema del Paese in un momento drammatico che richiederebbe scelte radicali. Nessuna proposta concreta su difesa, energia, scuola, salari, sanità, regionalismo, giovani che scappano, crisi industriali. Solo slogan e polemicucce da bar”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti”. (Giorgia Meloni)

“Grazie a Meloni per aver chiarito bene chi ha cambiato idea e chi è fuggita dal confronto. Speriamo che a differenza di oggi Meloni venga in Parlamento a confrontarsi sul paese reale e non sul cabaret”. (Elly Schlein)

“Meloni, che ieri non si è fatta trovare sul palco di casa sua ad Atreju per il confronto a cui mi aveva sfidato, ha fatto un’ora di monologo direttamente da Marte per dire che siamo forti, che va tutto bene, che i suoi nuovi idoli sono le agenzie di rating che prima definiva pagliacci: irriconoscibile (…). Per chi conosce la Storia Infinita, più che il coraggioso Atreju oggi la Presidente Meloni sul palco ha portato un grigio Nulla fatto di riarmo e assistenzialismo ai potenti”. (Giuseppe Conte)

“L’Italia è ripartita, diventando un modello in Europa e nel mondo grazie alla leadership di Giorgia Meloni”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia)

“Ha ballato, ha gridato, ha fatto selfie. Si è solo dimenticata del fatto che con lei è cresciuta la pressione fiscale, il debito pubblico, la fuga dei cervelli e persino la criminalità nelle città. Fortunatamente qualcuno ha parlato di questi argomenti, anche se da solo contro tutti. Alla fine pur di non parlarne più, mi hanno portato via di peso”. (Matteo Renzi)

“Loro hanno riferimenti culturali come Saviano e Albanese, io preferisco Fallaci e Kirk”. (Matteo Salvini)

“Questo governo figlio di una alleanza politica ha una visione e sappiamo qual è la bussola da utilizzare, sappiamo cosa vogliamo e dove andare, come impegnarci e quale deve essere l’Italia dei prossimi 10-15 o 20 anni”. (Antonio Tajani)

“L’intervento di Giorgia Meloni ad Atreju è stato un concentrato di propaganda, slogan e dati falsi, lontani anni luce dall’Italia reale. Un racconto autocelebrativo costruito per coprire i fallimenti del suo governo su lavoro, investimenti, giustizia sociale e transizione ecologica”. (Angelo Bonelli)

“Da quando sono al governo hanno avuto pure il coraggio di costruire una pomposa narrazione sul merito: merito di qua, merito di là, merito di sopra, merito di sotto. Una vera e propria campagna di propaganda ed ipocrisia. Meloni e i dirigenti di Fratelli d’Italia avrebbero fatto meglio a dedicare un ministero all’amichettismo. Avrebbero almeno fatto un esercizio di coerenza”. (Nicola Fratoianni)