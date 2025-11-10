Nel Palazzaccio della politica nel weekend si è litigato sulla manovra e sull’idea, paventata dalle opposizioni, o almeno di una parte di essere, di una patrimoniale. “Con noi non ci sarà mai una patrimoniale” ha tagliato corto la premier, Giorgia Meloni. “Una volta che abbiamo cercato di aiutare non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare” si è lamentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“Non accetteremo – ha tuonato la segretaria dem, Elly Schlein – un mondo in cui Elon Musk si dà uno stipendio da mille miliardi di dollari mentre i suoi amici Trump e Meloni bloccano il salario minimo per milioni di lavoratrici e lavoratori”. “Il ministro Giorgetti – attacca il deputato di Italia Viva Davide Faraone – dice di essere stato massacrato, ma a massacrare gli italiani sono lui e il governo. Con una manovra alza le tasse e tiene bassi gli stipendi. È il solito copione del governo Meloni: propaganda e vittimismo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce”. (Giorgia Meloni)

“Con la destra al governo vede la luce una manovra che aiuta solo i ricchi ed evasori e penalizza la classe media e le persone in difficoltà. la ‘donna del popolo’, rassicurante solo per amici e potenti”. (Peppe Provenzano, Partito Democratico)

“Sulla patrimoniale si gioca il capolavoro mediatico della Meloni e l’ennesimo autogol mediatico del centrosinistra”. (Matteo Renzi, Italia Viva)

“Questo è il governo delle tasse, sono dieci anni ormai e abbiamo il record della pressione fiscale che si è abbattuta in particolar modo “sul ceto medio, completamente impoverito, e sulle fasce più deboli della popolazione. È questa la vera patrimoniale”. (Giuseppe Conte)

“Rottamare tutte le cartelle dell’Agenzia delle entrate è la vita vera, e non la patrimoniale”. (Matteo Salvini)

“La patrimoniale è una misura ideologica che colpisce il ceto medio”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“Alla destra la sola parola patrimoniale fa venire brividi, come dice la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. Agli italiani invece no. L’ultimo sondaggio Izi di oggi ci dice che la stragrande maggioranza degli elettori italiani, quasi l’84%, è favorevole all’introduzione di un’imposta sui super patrimoni. Per la maggioranza degli italiani è giusto redistribuire la ricchezza”. (Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Il ministro Giorgetti dice di essere stato massacrato, ma a massacrare gli italiani sono lui e il governo. Con una manovra alza le tasse e tiene bassi gli stipendi. È il solito copione del governo Meloni: propaganda e vittimismo”. (Davide Faraone, Italia Viva)

“Chi oggi parla a vanvera farebbe bene a sforzarsi di guardare gli interventi del governo nel loro insieme”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia)

“In Italia la ricchezza si distribuisce in maniera indecentemente ineguale. Giorgetti fa il gioco delle tre carte. Ma i fatti lo smentiscono. Ai redditi da 28mila euro va un caffè al mese, a quelli da 200mila euro regalano oltre 400 euro. Blaterano di flat tax per i lavoratori ma il problema è che gli scaglioni sono troppo pochi, chi guadagna mezzo milione ha la stessa aliquota di chi ne guadagna 51 mila”. (Nicola Fratoianni, La Repubblica)

“Giorgia Meloni ha riservato ai cittadini tre anni di tasse: abbiamo il record di pressione fiscale degli ultimi dieci anni. Questa è la vera patrimoniale sugli italiani. Festeggiano invece la lobby delle armi e le banche”. (Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle)