Nel palazzaccio della politica si parla di quel che sta accadendo con le navi della Flotilla.

“Il clima è preoccupante – spiega alla Camera il ministro della Difesa, Guido Crosetto – e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. Trovo oggettivamente irresponsabile usare la sofferenza a Gaza per attaccare il governo”. (Giorgia Meloni)

“Siamo impegnati e stiamo lavorando in queste ore a una proposta di mediazione con Israele e con l’aiuto del governo di Cipro. Se accettata, questa proposta permetterà di far arrivare gli aiuti della Flotilla ai palestinesi. Il piano prevede la consegna degli aiuti a Cipro, da dove verrebbero trasferiti al Patriarcato latino di Gerusalemme; a quel punto verrebbero trasferiti in Israele, con la garanzia del governo israeliano di farli arrivare a Gaza”. (Antonio Tajani, Il Resto del Carlino)

“La Flotilla fa dispetto a Meloni? Al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi”. (Elly Schlein)

“Sono senza parole per le gravi affermazioni di Meloni. Di fronte alla vergogna a cui stiamo assistendo, attacca chi si mobilita contro il genocidio a Gaza e chi subisce attacchi su barche che battono bandiera italiana in acque internazionali: persone che di fronte all’indifferenza e all’immobilismo dei governi si sono messe in moto per dire basta al massacro di 20mila bambini, a una popolazione palestinese ridotta alla fame. Una patriota al contrario”. (Giuseppe Conte)

“Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa”. (Guido Crosetto)

“Sulla Flotilla sventola anche la bandiera italiana, se Giorgia Meloni tenesse davvero al tricolore difenderebbe la barca attaccata dagli israeliani”. (Peppe Provenzano, Partito Democratico, La Repubblica)

“È stato un attacco contro l’Italia”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, La Repubblica)

“L’attacco alla Flotilla non ha giustificazioni. Invito i nostri connazionali a non cimentarsi in imprese pericolose, la situazione è estremamente delicata, siamo sul filo del rasoio. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, il governo sta facendo la sua parte”. (Roberto Bagnasco, Forza Italia)

“Le acque davanti a Gaza sono palestinesi, non israeliane”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle)

“Se ci saranno altri attacchi di droni, quella fregata si limiterà ad assistere la gente a bordo o abbatterà quei droni?” (Angelo Bonelli)

“Meloni ha detto che tutto questo è fatto contro di lei, credo sia un eccesso di vittimismo”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Giorgia Meloni ha manie di persecuzione politica, tutto è parte di un complotto ordito ai danni del suo governo, la missione di 40 imbarcazioni di diversi paesi sarebbe stata fatta all’interno di un complotto…”. (Riccardo Magi, +Europa)