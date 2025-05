Nel palazzaccio della politica si parla della richiesta del presidente della commissione ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza) del Consiglio d’Europa, Bertil Cottier, al governo italiano di “condurre al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nell’operato delle sue forze di polizia” e del decreto sicurezza.

“Le parole pronunciate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che accusano le Forze di Polizia italiane di razzismo, sono semplicemente vergognose” ha tuonato Giorgia Meloni. Sulla stessa linea, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza: “Il Consiglio d’Europa ha smarrito la sua funzione originaria e si è trasformato in una sorta di centro sociale istituzionalizzato”. “Al Consiglio d’Europa – ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini – si dovrebbero vergognare, è un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani e europei per produrre in cambio cazzate, perché quello della polizia italiana razzista è una cazzata, come dicono a Oxford. Gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare”.

Dall’altra parte del fronte, il senatore Matteo Renzi: “”Salvini di organismi inutili se ne intende. Non condivido le posizioni del Consiglio d’Europa contro le nostre forze dell’ordine. Ciò detto di organismi inutili fatico a trovarne uno più inutile di Salvini. Se il ministro volesse fare un check degli organismi inutili basta si faccia un selfie”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La Commissione Ecri del Consiglio d’Europa muove accuse assurde e venate di pregiudizio ideologico alle nostre Forze dell’Ordine”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia)

“Il Consiglio d’Europa ha smarrito la sua funzione originaria e si è trasformato in una sorta di centro sociale istituzionalizzato”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia)

“Il decreto sicurezza è uno sfregio giuridico che ci porta più indietro dei tempi del Codice Rocco”. (Elly Schlein)

“Questo decreto, con l’aumento delle pene e dei reati e con tutte le norme liberticide che contiene, sta trasformando il nostro stato democratico in uno stato di polizia”. (Laura Boldrini, Partito Democratico)

“Questo decreto sicurezza è la vostra coperta di Linus per non occuparsi delle vere emergenze del Paese, che sono la produzione industriale in calo, i giovani laureati che scappano dall’Italia perché non trovano lavoro, i prezzi alle stelle dell’energia”. (Simona Bonafè, Partito Democratico)

“Questo provvedimento, per larga parte incostituzionale, ha un’unica funzione: costruire un manifesto elettorale da spendere nelle prossime campagne elettorali e gridare ‘guardate quanto siamo ligi e duri'”. (Roberto Giachetti, Italia Viva)

“Con tutto questo la destra di Meloni toglie diritti per crea uno Stato di polizia”. (Devis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra)

“La verità che i cittadini verificheranno è che il decreto Sicurezza sparge fumo, mostra muscoli vuoti per provare a dare seguito alle promesse delle campagne elettorali di Giorgia Meloni. La realtà invece è che l’Italia è più insicura”. (Filippo Scerra, Movimento 5 Stelle)