Nel palazzaccio della politica si celebra l’elezione di Papa Leone XIV. “Le sue parole – dice la premier Giorgia Meloni – sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità”. “In piazza San Pietro, emozionato e commosso – le parole del leader della Lega, Matteo Salvini – ‘Pace disarmata e disarmante’ ha invocato il Santo Padre, benedicendo centinaia di migliaia di fedeli. Buona missione Papa Leone XIV!”.

“In un momento difficile per il nostro pianeta – spiega il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – dove guerra e distruzione sono purtroppo una terribile cifra della realtà, spero che il nuovo Pontefice riesca a portare pace, giustizia e umanità”.

“Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza”. (Giorgia Meloni)

“‘La pace sia con voi’! Con queste parole inizia il pontificato di Papa Leone XIV. Ringraziamo Dio per aver dato un nuovo Vescovo a Roma e una nuova guida alla Chiesa Cattolica. Pregherò per lui, vicario di Cristo e successore di Pietro”. (Antonio Tajani)

“In piazza San Pietro, emozionato e commosso. ‘Pace disarmata e disarmante’ ha invocato il Santo Padre, benedicendo centinaia di migliaia di fedeli. Buona missione Papa Leone XIV!” (Matteo Salvini)

“Congratulazioni al nuovo Papa Leone XIV, che ha scelto come prime parole quelle della speranza di pace per i popoli di tutto il mondo, il ringraziamento a Papa Francesco e insieme l’invito accorato a costruire ponti attraverso il dialogo e l’incontro. Ce ne sarà grande necessità. Gli facciamo i migliori auguri per l’importante responsabilità che gli è stata affidata”. (Elly Schlein)

“”Una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante”. Queste le prime parole, chiare, coraggiose di Papa Leone XIV. Irrompono con grande forza nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel linguaggio del nostro tempo dominato sempre più da tristi parole: armi, guerra, morte”. (Giuseppe Conte)

“Le sue parole sulla pace e sulla costruzione di ponti rappresentano un segno importante di continuità con la strada tracciata da Papa Francesco, in un mondo in cui si costruiscono muri e fili spinati tra le guerre. In un momento difficile per il nostro pianeta, dove guerra e distruzione sono purtroppo una terribile cifra della realtà, spero che il nuovo Pontefice riesca a portare pace, giustizia e umanità. Buon lavoro, Papa Prevost”. (Angelo Bonelli)

“PAPA LEONE XIV. Emozione e speranza in tutto il mondo. Come cattolico, prego per la sua missione pastorale. Come politico, auguro buon lavoro. Come cittadino del mondo, spero che riesca a portare pace e giustizia. Buon lavoro Papa Prevost”. (Matteo Renzi)

“L’elezione di Papa Leone XIV riempie i cuori di speranza. L’auspicio è che Prevost possa davvero essere il Papa della Pace, di una pace giusta e duratura, per l’Ucraina, per il Medio Oriente e per tutti i popoli che soffrono negli scenari di conflitto”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia)

“Dal dolore per la scomparsa di Papa Francesco alla gioia per l’elezione di Leone XIV. A lui il mondo guarda per costruire un futuro di pace. La cosa più preziosa per l’umanità”. (Chiara Braga, Partito Democratico)