Nel Palazzaccio della politica l’equilibrio della maggioranza traballa sul sottile filo delle pensioni. “Non ho avuto modo di parlare di temi italiani” taglia corto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a chi gli chiedeva lumi sulla notte di passione in Commissione bilancio. “Andrebbero spernacchiati a vita” ironizza il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Una notte di follia” tuona Giuseppe Conte.

“Da adesso – mette in chiaro il senatore della Lega, Claudio Borghi – forse sarà chiaro che se la Lega dice no è no”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’emendamento alla manovra? Non ho avuto modo, essendo usciti alle 4 del mattino, di parlare di niente riguardo ai temi italiani, mi perdonerete se su questo non sono in grado di dare delle risposte”. (Giorgia Meloni)

“Penso davvero che Meloni e Salvini dovrebbero essere “spernacchiati” a vita (ho messo questa parola tra virgolette perché è una parola usata da Salvini). Nel frattempo, comunque finisca la telenovela emendamento, Giorgetti ha perso la faccia”. (Matteo Renzi)

“Una notte di follia. L’unica cosa che procede spedita è corsa a riarmo”. (Giuseppe Conte)

“Da adesso però forse sarà chiaro che se la Lega dice no è no”. (Claudio Borghi, Lega)

“Nessuno scontro interno alla Lega. Io ho chiamato il ministro Giorgetti e anche lui sosteneva la tesi che fosse possibile utilizzare fondi alternativi”. (Massimiliano Romeo, Lega)

“La maggioranza è compatta, si confronta e lavora per migliorare la legge di bilancio”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“Il ministro dell’Economia è stato completamente smentito dal suo stesso partito. Chiediamo che il ministro dell’Economia venga immediatamente in Parlamento: se non è più in grado di fare il ministro dell’Economia rassegni le dimissioni”. (Francesco Boccia, Partito Democratico)

“Quello che è successo questa notte in commissione bilancio certifica che la maggioranza non c’è più. Sono al tutti contro tutti”. (Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Se hanno bisogno di soldi vadano a prenderli dove ci sono: dagli extraprofitti miliardari delle banche e delle società energetiche e da Amazon cui fanno tanti sconti ogni volta”. (Nicola Fratoianni)

“Siamo al delirio istituzionale più totale”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle)

“Gli emendamenti sulle pensioni che mandavano in fumo il riscatto della laurea e la modifica delle finestre li ha presentati il Mef guidato dalla Lega. La pioggia di polemiche è arrivata sempre dai banchi della stessa Lega. Insomma sono apparsi come una vera e propria armata Brancaleone”. (Roberto Speranza, Partito Democratico)

“Questo governo ha preso atto che una controriforma della mia riforma non si può fare”. (Elsa Fornero)