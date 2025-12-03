Tra un invito e l’altro alla festa di Fratelli d’Italia, nel Palazzaccio della politica si litiga anche sui dati economici. “L’Istat certifica un nuovo massimo storico per l’occupazione” esulta la premier Giorgia Meloni. “In tre anni il governo ha compiuto uno sforzo importante per incrementare i redditi reali” dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“I trombettieri della destra che oggi celebrano i dati Istat sull’occupazione – ironizza la senatrice del Movimento 5 Stelle, Maria Domenica Castellone – somigliano agli orchestrali del Titanic che continuarono a suonare mentre la nave affondava”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’Istat certifica un nuovo massimo storico per l’occupazione: 62,7% il tasso registrato a ottobre e 24.208.000 gli occupati, numeri che la nostra Nazione non aveva mai raggiunto da quando esistono le rilevazioni. Continua anche la diminuzione della disoccupazione. Sono dati che confermano la fiducia che arriva dal mondo del lavoro e dalle nostre imprese, e che incoraggiano a proseguire con serietà sulle politiche che sostengono occupazione e crescita. Continuiamo su questa strada: più opportunità, più crescita, più futuro”. (Giorgia Meloni)

“In tre anni il governo ha compiuto uno sforzo importante per incrementare i redditi reali”. (Giancarlo Giorgetti)

“L’occupazione continua ad essere il fiore all’occhiello del governo Meloni”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“I dati Istat sulla crescita dell’occupazione in Italia, arrivata vicino al 63%, certifica l’efficacia dell’azione del Governo in materia di lavoro”. (Raffaele Nevi, Forza Italia)

“Siamo di fronte a un vero dramma sociale: la povertà sanitaria nel 2025 è cresciuta di oltre l’8%, mezzo milione di italiani, tra cui 140 mila bambini, non ha i soldi necessari per curarsi, e il governo cosa fa? Si volta dall’altra parte”. (Raffaella Paita, Italia Viva)

“La crisi economica e sociale nel nostro Paese è molto grave. Giorgia Meloni continua a nasconderla mentre i dati presentati oggi alla Camera lo dicono con chiarezza: quasi 3 milioni di famiglie, pari all’11%, non riescono più a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata”. (Angelo Bonelli)

“Cosa invidio di Giorgia Meloni? Un buon 80% dei media a suo favore”. (Giuseppe Conte)

“La manovra del governo Meloni è fatta di tagli e di politiche di austerità, mentre è piena di soldi per comprare nuove armi”. (Nicola Fratoianni)

“Ad Atreju saranno presenti tutti i partiti di opposizione, tutti i leader tranne Elly Schlein”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia)

“Atreju. Stavolta – a differenza del 2024 – ci hanno invitato. E io ovviamente ci vado, perché vado sempre e ovunque”. (Matteo Renzi)