Nel palazzaccio della politica si discute dello sciopero di ieri per Gaza. “Indegne le immagini che arrivano da Milano” tuona la premier, Giorgia Meloni. Sulla stessa linea, il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Quella che si è vista non è protesta, né manifestazione di un legittimo pensiero, ma è guerriglia urbana”. Dall’altra parte della barricata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Il governo si concentri su quello che è un grido diffuso a favore dello stop al genocidio”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-pal’, sedicenti ‘antifa’, sedicenti ‘pacifisti’ che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”. (Giorgia Meloni)

“Quella che si è vista non è protesta, né manifestazione di un legittimo pensiero, ma è guerriglia urbana, un insieme di atti vandalici che vanno, a mio parere, severamente puniti, ove si ravvisino reati”. (Guido Crosetto)

“Aggredire la polizia, bloccare le stazioni e i porti, mettere in fuga i turisti, sono atti criminali, inaccettabili. E tutto ciò è deprecabile e non aiuta l’impegno a sostegno del popolo palestinese e della pace”. (Antonio Tajani)

“Migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio. Ovviamente condanniamo i fatti di violenza che non sono mai condivisibili. Li condanniamo con fermezza come pure mostriamo solidarietà agli agenti che sono rimasti feriti. Però attenzione: il governo si concentri su quello che è un grido diffuso a favore dello stop al genocidio”. (Giuseppe Conte)

“Assaltare la stazione di Milano non aiuta la causa dei bambini di Gaza ma distrugge la credibilità di certi teppisti travestiti da manifestanti. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati da questa follia”. (Matteo Renzi)

“L’Italia deve avere il coraggio di cambiare rotta: interrompere subito ogni cooperazione militare con Israele e riconoscere senza esitazioni lo Stato di Palestina. Ogni giorno di inerzia significa nuove vittime innocenti e nuovi bambini uccisi sotto le bombe”. (Angelo Bonelli)

“L’Italia si è fermata per Gaza: perché il popolo italiano non è come il suo governo e non vuole essere complice del genocidio del popolo palestinese”. (Nicola Fratoianni)

“A Torino un’immagine di Giorgia Meloni è stata data alle fiamme. A meno di due settimane di distanza dall’omicidio di Charlie Kirk, la sinistra non perde occasione per rinnovare il suo sentimento d’odio e il suo linguaggio di violenza”. (Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia)

“Quando si crea un clima di odio c’è sempre un ebete pronto a menare le mani e a sfasciare tutto. I cattivi maestri riconoscano le colpe e abbassino i toni, prendendo le distanze con parole non formali ma inequivocabili da questi atti di teppismo”. (Edmondo Cirielli, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Non si può ridurre questa grande giornata di mobilitazione per Gaza ad un’adunata di facinorosi”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, La Repubblica)

“Ancora oggi, dopo le imponenti e bellissime manifestazioni che hanno attraversato l’Italia da Sud a Nord, Giorgia Meloni perde l’occasione per schierarsi dalla parte giusta. Invece di ringraziare le migliaia di persone in piazza per la pace, tra cui tantissimi giovani, preferisce scagliarsi con forza contro gli atti di violenza di qualche manifestante. Violenza che, senza dubbio, condanno. Ma mi chiedo: Giorgia, perché non commenti con la stessa enfasi le immagini davvero indegne che arrivano da Gaza?” (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle)