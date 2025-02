Nel palazzaccio della politica si discute e si urla di Ucraina e della condanna al sottosegretario della Giusitiza, Andrea Delmastro. “Sono sconcertata – dice la premier Giorgia Meloni -. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”. Alla Meloni risponde direttamente la segretaria dem, Elly Schlein: “Ma questa destra che governa dimenticando chi non riesce a curarsi e chi non riesce a pagare le bollette non si rende conto che in uno Stato di diritto queste dichiarazioni sono tecnicamente eversive?” “In Italia – aggiunge il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – non esiste più lo Stato di diritto, ma il codice Meloni: le regole valgono solo per i cittadini comuni, mentre chi fa parte del governo gode di impunità”.

Intervistato da Repubblica, intanto Matteo Salvini esulta per Donald Trump: “Sta facendo una grande cosa. Spero vada avanti fino in fondo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”. (Giorgia Meloni)

“Ma questa destra che governa dimenticando chi non riesce a curarsi e chi non riesce a pagare le bollette non si rende conto che in uno Stato di diritto queste dichiarazioni sono tecnicamente eversive?” (Elly Schlein)

“Io sto al mio posto fino all’ultimo grado di giudizio. Nel collegio forte presenza di giudici di sinistra”. (Andrea Delmastro, Il Corriere della Sera)

“Delmastro si deve dimettere perché è inadeguato. E per il suo scarso senso dello Stato”. (Debora Serracchiani, Partito Democratico, La Repubblica)

“Andrea Delmastro deve dimettersi e avrebbe dovuto farlo anche se fosse stato assolto, perché comunque è stato accertato che non avrebbe dovuto passare quelle carte a Giovanni Donzelli”. (Walter Verini, Partito Democratico, La Stampa)

“In Italia non esiste più lo Stato di diritto, ma il codice Meloni: le regole valgono solo per i cittadini comuni, mentre chi fa parte del governo gode di impunità”. (Angelo Bonelli)

“Non vedo un grande fondamento giuridico nella sentenza che ha condannato il sottosegretario Delmastro, mi sembra più una scelta politica finalizzata a dare un colpo alla riforma della giustizia. Andremo avanti, perché va nell’interesse dei cittadini e della stessa magistratura, per me può rimanere al suo posto”. (Antonio Tajani)

“Trump sta facendo una grande cosa. Spero vada avanti fino in fondo”. (Matteo Salvini, La Repubblica)

“L’intervento di Trump a Miami è stato impressionante: ha parlato due ore, ha risposto a domande, ha ripetuto i suoi mantra. Anche quando dice evidenti falsità, come quelle su chi ha iniziato la guerra in Ucraina, ha un suo pubblico che lo adora. Lui non minaccia, ma ha un preciso disegno politico. Trump è questo. E per quattro anni avremo a che fare con lui, facciamocene una ragione. Se l’Europa non lo capisce e non si sveglia, è spacciata”. (Matteo Renzi, Il Messaggero)

“Il perimetro che definirà il campo della politica, e in base al quale misureremo affinità e differenze, sarà quello dell’europeismo, della difesa delle democrazie liberali, del multilateralismo e del diritto internazionale. Vale ovviamente innanzitutto per Meloni e i suoi alleati della Lega. Non è serio governare un grande Paese come l’Italia, fondatore dell’Unione e tra le prime potenze industriali del mondo, indossando la maglietta di Putin e il cappello di Trump. E vale per il campo largo”. (Pina Picierno, Partito Democratico, Quotidiano Nazionale)

“Quello che ha detto Conte su Trump è di una gravità inaudita. Schlein decida con chi stare”. (Carlo Calenda, Il Corriere della Sera)