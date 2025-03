Oggi è stato il giorno della mozione di sfiducia (poi respinta) al ministro della Giustizia Carlo Nordio per il caso Almasri. “Ho il sospetto – le parole del ministro a Montecitorio – che tutti questi attacchi, che arrivano nei modi più sciatti e fasulli, danno la sensazione che si tratti di un attacco programmato per evitare la riforma della separazione delle carriere”. “Mi chiedo – ha tuonato la segretaria dem Elly Schlein – chi le ha chiesto di stare fermo e di rimandare Almasri in Libia? È stata Meloni? Deve dirci la verità E dov’è la premier? perché fugge?”. “Ha fatto l’avvocato di Almasri – ha attaccato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – e ha coperto un boia, un criminale, uno stupratore, per questo chiediamo le sue dimissioni”.

Dall’altra parte della barricata, il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami: “La mozione di sfiducia non c’entra nulla con la vicenda Almasri, altrimenti i primi a doversi dimettere sarebbero tra le opposizioni, che in passato hanno invocato l’aiuto di Almasri”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Ho il sospetto che tutti questi attacchi, che arrivano nei modi più sciatti e fasulli, danno la sensazione che si tratti di un attacco programmato per evitare la riforma della separazione delle carriere e il sorteggio per l’elezione del Csm. Quali che siano gli attacchi, giudiziari, di stampa o parlamentari, noi non vacilleremo e non esiteremo: la riforma va avanti e più saranno violenti impropri e sciatti gli attacchi, più saremo determinati. E se voi farete del vostro peggio, noi faremo del nostro meglio”. (Carlo Nordio)

“Nordio poteva, ma non ha scelto, di far rimanere in carcere un torturatore, poteva trasmettere gli atti. Mi chiedo chi le ha chiesto di stare fermo e di rimandare Almasri in Libia? È stata Meloni? Deve dirci la verità E dov’è la premier? perché fugge?”. (Elly Schlein)

“Ha fatto l’avvocato di Almasri e ha coperto un boia, un criminale, uno stupratore, per questo chiediamo le sue dimissioni”. (Angelo Bonelli)

“Lei ha mentito a quest’Aula ed è per questo che secondo noi deve dimettersi”. (Maria Elena Boschi)

– “Il ministro Nordio ancora una volta non ha saputo trattenersi e ha detto con veemenza la verità: la riforma della giustizia per la separazione delle carriere è una vendetta contro la magistratura”. (Valentina D’Orso, Movimento 5 Stelle)

“La mozione di sfiducia non c’entra nulla con la vicenda Almasri, altrimenti i primi a doversi dimettere sarebbero tra le opposizioni, che in passato hanno invocato l’aiuto di Almasri”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“Dalla opposizioni c’è tanta aggressività contro il ministro Carlo Nordio, accompagnata da pigrizia intellettuale e sciatteria”. (Simonetta Matone, Lega)

“La mozione in discussione nasce da un’opposizione in evidente stato di difficoltà: la distanza dal potere evidentemente la sta logorando giorno dopo giorno”. (Pietro Pittalis, Forza Italia)

“Noi la vediamo capovolto, a testa in giù, non so se riuscirà a mettersi dritto”. (Riccardo Magi, +Europa)