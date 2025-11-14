Nel Palazzaccio della politica si litiga ancora sulla manovra. “L’ascensore sociale si è rotto e dentro si soffoca” tuona la segretaria dem, Elly Schlein. Sulla stessa linea, il senatore di Italia Viva Matteo Renzi: “Io penso che Giorgia Meloni stia realmente creando tanti problemi alle famiglie. E su questo penso che la sinistra debba incalzare di più”. Dall’altra parte della barricata, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “La ricetta della sinistra è una pacca sulla spalla, un’assistenza, un bonus, un reddito. Noi offriamo merito, sviluppo, lavoro”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Mamdani ha fatto cose interessanti: ha risvegliato la partecipazione, ha attratto i giovani, è stato capace di mettere in campo una campagna elettorale con pochi fondi. Ciò detto, la sua non mi pare esattamente la cifra del rivoluzionario”. (Romano Prodi, Il Corriere della Sera)

“Il governo che cosa offre? Offre qualche briciola, 2 euro agli operai al mese. Nello stesso tempo però investe in armi e omaggia le banche, le imprese assicurative. Una manovra completamente sbagliata”. (Giuseppe Conte)

“Manovra? La coperta che abbiamo è questa. Non puoi tirarla troppo. Le nostre colonne d’Ercole le conosciamo, non possiamo oltrepassarle”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Una manovra che coniuga responsabilità e visione, senza rinunciare alla crescita e alla tutela delle famiglie”. (Nicola Calabdrini, Fratelli d’Italia)

“La tassa agevolata del 12% sull’oro sarebbe l’ennesimo regalo per gli evasori. Si favorisce, ancora una volta, la regolarizzazione di capitali e patrimoni che vengono dall’evasione fiscale”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, SkyTg24)