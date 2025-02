Alla vigilia del festival di Sanremo, nel palazzaccio della politica si continua a parlare dei centri in Albania e delle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Giorgia Meloni fa il gambero” dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni commentando la possibilità di trasformare i centri in Albania in CPR. La decisione, gli fa eco il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, certificherebbe “il fallimento del governo”.

“Ieri in Aula – racconta la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri – la maggioranza era praticamente assente, dando tutta la misura della vergogna del governo Meloni per la vicenda della ministra Santanchè”. “Ma no – le risponde il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli – c’era il pienone rispetto agli altri lunedì”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“C’è un confronto in essere rispetto al farli diventare eventualmente operativi, ovvero fare in modo che possano essere dei centri di permanenza per il rimpatrio. Che cosa significa questo? Nel momento in cui ci sono clandestini che vengono fermati sul territorio nazionale, quindi sono già in Italia, potrebbero essere mandati in Albania in attesa di essere rimpatriati”. (Emanuele Loperfido, Fratelli d’Italia)

“Meloni fa il gambero. Il suo silenzio prosegue da 10 giorni, ma intanto veniamo a sapere che inizia a fare qualche passo indietro. Impone al ministro della giustizia di scrivere alla Corte Penale Internazionale per scongiurare il conflitto. E fa marcia indietro anche sul disastroso progetto Albania, trasformando in CPR (gli stessi che ci sono in Italia) i centri che dovevano rappresentare una rivoluzione nella gestione dell’immigrazione. Insomma, avevamo ragione su tutta la linea”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Noi purtroppo abbiamo una corsa a ostacoli, con il boicottaggio deliberato di alcuni settori della magistratura che decidono loro quali sono i paesi a rischio e quali no, quindi agiamo con un fattore di handicap che è l’ostilità della magistratura”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia)

“La decisione del governo di snaturare del tutto la funzione dei centri in Albania certifica il fallimento del governo su tutta la linea”. (Davide Faraone, Italia Viva, Radio Cusano)

“Questa vicenda sarebbe comica se non fosse tragica. Quella cattedrale nel deserto ci costa un miliardo di euro, senza che si sia visto un solo trattenuto, ma solo agenti senza lavoro che sarebbe meglio impegnare per garantire la sicurezza nelle nostre città”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, La Stampa)

“Dopo la giornata di ieri, emerge in modo palese come Meloni sia sotto ricatto relativamente alla vicenda politica di Daniela Santanchè”. (Sabrina Licheri, Movimento 5 Stelle)

“Assenza in Aula? No, nessun segnale, semplicemente è lunedì”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia)

“Ma no, c’era il pienone rispetto agli altri lunedì”. (Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia)

“Se si continua così altro che Sanremo, bisognerà spegnere anche la TV. Ormai ci siamo: una valanga di bollette, 10 miliardi di aumenti per imprese e famiglie”. (Giuseppe Conte)

“Giorgia Meloni spera che Sanremo distolga l’attenzione da tutti gli errori delle ultime settimane”. (Matteo Renzi)