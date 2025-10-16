Nel palazzaccio della politica si continua a parlare dei risultati delle Regionali. “Ora bisogna vincere le politiche” dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Nella Lega è una resa dei conti. “Tanti parlano a vanvera, forse i miei voti sono ingombranti e qualcuno mi considera un corpo estraneo” dice il generale Roberto Vannacci. “Vannacci? Se fondasse un suo movimento – attacca la consigliere regionale leghista del Piemonte Gianna Gancia – sarebbe più coerente. È un corpo estraneo. Ha le sue idee, legittime, ma non sono le nostre”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Il nostro processo costituente ha definito il M5s come una forza progressista indipendente e si va insieme solo se ci sono programmi chiari e concordati per iscritto con obiettivi strategici condivisi”. (Giuseppe Conte)

“Ho la grande soddisfazione di veder concretizzare un progetto in cui credevano in pochi. Vincere in Toscana non è una novità, ora anche grazie a Casa riformista bisogna vincere le Politiche”. (Matteo Renzi)

“Il modello Toscana è quello che bisogna portare avanti: Pd e Cinque stelle non sono sufficienti, serve un centro”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Sky Tg24)

“Tanti parlano a vanvera, forse i miei voti sono ingombranti e qualcuno mi considera un corpo estraneo”. (Roberto Vannacci, Lega, La Repubblica)

“Vannacci? Se fondasse un suo movimento sarebbe più coerente. È un corpo estraneo. Ha le sue idee, legittime, ma non sono le nostre”. (Gianna Gancia, Lega, La Stampa)

“Il generale deve essere immediatamente congedato dai ruoli di guida del partito”. (Massimiliano Baldini, Lega)

“Vannacci? Gli ho parlato ed è bello combattivo. Stavolta è andata male? Si imparano tante cose, fare il politico è diverso da fare il Generale, ci sono delle cose che vanno imparate”. (Claudio Borghi, Lega, Un giorno da pecora)

“Devannaccizzare la Lega Toscana per salvarla da se stessa”. (Giovanni Galli, Lega)

“La Toscana ha una sua classe dirigente che in questa campagna è stata estromessa e il fatto di lanciare un messaggio ideologico da una parte sola non è il messaggio della Lega”. (Riccardo Molinari, Lega)

“Bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori e i motivi per cui tutti noi siamo entrati a far politica”. (Attilio Fontana, Lega)