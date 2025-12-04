Nel Palazzaccio della politica si litiga sul possibile piano casa e sul possibile, forse impossibile, indultino di Natale. “Abbiamo un ministro che annuncia un piano casa, ma poi non fa niente e si compra una villa alla Camilluccia” attacca il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Sulla stessa linea il deputato dem, Andrea Casu: “Quello che è già evidente è che questo Governo sta regalando agli italiani solo promesse tradite mentre l’unico ‘Piano Casa’ effettivamente realizzato riguarda il Ministro Salvini e l’acquisto a prezzi stracciati della sua nuova villa”.

Sul mini indultino proposto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, arriva invece il no del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: “Noi come governo stiamo lavorando in modo intenso perché da qui a due anni, ma i primi risultati già ci sono, si affronti la questione del sovraffollamento carcerario”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Non ha senso parlare oggi di leadership: noi vogliamo partire dai programmi. Prima il percorso, prima i temi e poi si deciderà insieme anche sulla leadership”. (Giuseppe Conte, Il Resto del Carlino)

“Entrare in maggioranza? Diremo di no”. (Carlo Calenda, Sky Start)

“Il solito gioco delle parti all’interno del Governo sulla pelle delle persone”. (Debora Serracchiani, Partito Democratico)

“Il combinato disposto della sua proposta e la smentita immediata del governo è da irresponsabili. Si illudono migliaia di persone che vivono in condizioni inumane. Prendere in giro uno per strada è un conto, ma se stai vivendo peggio di un maiale nella sua porcilaia rischi di far scattare una rivolta”. (Roberto Giachetti, Italia Viva, La Repubblica)

“Il presidente del Senato Ignazio La Russa propone un mini indulto per le festività natalizie. Ma più che un regalo di Natale, la proposta della seconda carica dello Stato rischia di essere un vero e proprio ‘pacco’ di Natale, oltre che l’ennesima presa in giro nei confronti dei detenuti e delle detenute”. (Riccardo Magi, +Europa)

“La Russa, oltre ad essere presidente del Senato, è avvocato e da sempre attento al mondo delle carceri. Credo che, in questo momento, probabilmente, un segnale di attenzione che va nella direzione indicata dal presidente potrebbe essere una cosa bella. La guardo sicuramente con favore”. (Francesco Rocca)

“Saremmo favorevoli alla sensibilità espressa da La Russa e ad un provvedimento che vada nel senso da lui auspicato. Ma ovviamente va prima letto il testo dell’eventuale decreto”. (Enrico Costa, Forza Italia)