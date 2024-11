Le voci dal palazzo, Francesco Boccia: “È troppo dire che il governo è finito?” Lollobrigida: “Con questa polemica vogliamo vedere una pagliuzza”. Bevilacqua (M5s): “Spettacolo penoso”

Nell’orto di casa nostra, i politici continuano a coltivare polemiche sul, mancato, taglio del canone RAI. “A me è spiaciuta solo una cosa – dice Matteo Salvini -. Ricordo che l’amico Berlusconi anche lui riteneva che il canone Rai fosse una tassa, una gabella su cui riflettere e da limare. Io sarei per la cancellazione, ma in medio stat virtus”. No, non è vero replica Antonio Tajani che racconta anche un aneddoto: “Berlusconi poco prima di morire ricevette Salvini al San Raffaele dove era ricoverato, c’era anche Gianni Letta, e gli disse espressamente di non insistere sull’abolizione o sul taglio del canone Rai”. Dall’altra parte della linea del fronte, Dolores Bevilacqua: “Spettacolo penoso”.

"Io ricordo sempre a tutti che i governi non cadono mai per una spallata dell'opposizione, ma per le divisioni della maggioranza". (Maurizio Lupi, Noi moderati, Il Corriere della Sera) "Non è corretto spendere i soldi dei cittadini per un taglio di 20 euro che non risolve nulla". (Paolo Barelli, Forza Italia, Radio 24) "Hanno commesso un errore. Chi vota centrodestra si aspetta un taglio delle tasse. Saranno anche solo 20 euro. Però, ripeto, l'abbiamo garantito quest'anno. Adesso non si fa uno sgarbo alla Lega ma agli italiani. È una ripicca che potevano risparmiarsi". (Riccardo Molinari, Lega, Il Corriere della Sera)

“Tengono in ostaggio le persone su treni bloccati o in ritardo; tengono in ostaggio i cittadini, costretti a stare in fila per un taxi nelle stazioni o negli aeroporti; tengono in ostaggio le spiagge, con la difesa dei privilegi dei balneari; tengono in ostaggio i migranti, con i centri di detenzione in Albania; tengono in ostaggio il Parlamento, con la loro produzione smodata di decreti legge; tengono in ostaggio i ministeri tra scandali e scandaletti. E ora, con i loro litigi, tengono in ostaggio l’intero Paese costretto ad assistere a questa lotta nel fango tra Salvini e Tajani. Il problema della destra illiberale di Meloni è che ormai considera le istituzioni di sua proprietà, usandole per la resa dei conti interna”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Le veline di Chigi provano a derubricare la spaccatura sul canone Rai a semplice ‘inciampo’, ma a chi vogliono darla a bere? Non solo si sono spaccati su una questione importante e che interessa tutti gli italiani, ma è la dimostrazione plastica che questa maggioranza litiga su tutto. Lo spettacolo che stanno offrendo sulla Rai è veramente penoso”. (Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle)

“È troppo dire che il governo ieri è finito? La verità è che la maggioranza di destra va avanti non per la politica, ma per i numeri. Senza politica ci sono solo i muscoli, non l’interesse del Paese. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno un evidente patto di potere e di scambio sulle istituzioni”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, Radio 24)

“Diciamo che con questa polemica vogliamo guardare la pagliuzza. Io invece credo che guardando il dato complessivo e i risultati, oltretutto di consenso percepito anche dai sondaggi del nostro governo, le cose vanno molto bene”. (Francesco Lollobrigida)