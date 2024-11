Le voci dal palazzo, Salvini: “Musk? Libertà di parola è sacra”. Lisei: “Vogliono imbavagliarlo”. Magi: “Dov’è finita la patriota che sbraitava?”

Nel recinto della politica italiana si continua a discettare sapientemente di migranti in Albania, di giudici comunisti e di Elon Musk. “La libertà di parola è sacra” dice Matteo Salvini. “Dove è finita la patriota che sbraitava contro l’Unione Europea per difendere la sovranità del nostro Paese?” chiede Riccardo Magi di +Europa. Giuseppe Conte invece parla dei 200mila bambini in povertà alimentare secondo i dati di Save the Children: “In un Paese in cui sono state tagliate le misure contro la povertà, l’unica spesa record di questo Governo è quella in armi”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Più difensori della sovranità nazionale ci sono nel mondo, meglio è. Ascolto il Presidente Mattarella sempre con estrema attenzione, poi la libertà di pensiero e di parola per chiunque è fortunatamente sacra. Gli italiani non aspettano Musk per decidere, così come in passato non ascoltavano Soros quando pontificava, o Macron o altri”. (Matteo Salvini, Lega, Radio 24)

“Nella gravissima ingerenza di un membro designato del governo americano contro la sovranità italiana, spicca la modalità con cui Giorgia Meloni è intervenuta nel dibattito: ha affidato a imprecisate fonti di Palazzo Chigi la sua dichiarazione che possiamo definire di circostanza sulle parole del Presidente Mattarella. Praticamente, ha deciso di non metterci la faccia, in una sorta di timore reverenziale verso l’amministrazione Trump. Dove è finita la patriota che sbraitava contro l’Unione Europea per difendere la sovranità del nostro Paese?”. (Riccardo Magi, +Europa)