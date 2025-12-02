Nel Palazzaccio della politica si urla e si litiga sull’Ucraina e sulle parole di Francesca Albanese. “Alcune parole che ci sono oggi sui giornali su attacchi preventivi da parte di alleanze difensive qualche perplessità ritengo che sia doveroso che la sollevino” dice il vice premier, Matteo Salvini. “Noi – dice l’altro vice premier, Antonio Tajani – siamo per sostenere la Nato, vogliamo difendere la pace e la si difende con l’equilibrio tra le forze. Rispetteremo gli impegni presi con la Nato e andremo avanti”.

“La vera priorità oggi – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – non è seguire la linea di Ursula von der Leyen sulla corsa ai riarmi, ma affrontare le crisi che rischiano di indebolire l’Europa”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La vera priorità oggi non è seguire la linea di Ursula von der Leyen sulla corsa ai riarmi, ma affrontare le crisi che rischiano di indebolire l’Europa: lavoro, disuguaglianze sociali, transizione ecologica e crisi climatica. I cittadini chiedono risposte su salari, investimenti, innovazione e tutela ambientale, non un aumento incontrollato delle spese militari”. (Angelo Bonelli, Sky Tg24)

“La verità è che il governo italiano è tra quelli che si mette di traverso al raggiungimento della pace e continua a sbagliare con il continuo invio di armi. Tra l’altro aggiungo che siamo l’unico Paese al mondo che ha il segreto sulle armi inviate a Kiev. Da noi evidentemente ci sono cittadini di serie B che non hanno diritto a sapere cosa manda il nostro Paese con i soldi delle proprie tasse”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Con delicati colloqui in corso fra Stati Uniti, Ucraina e Russia, usare toni bellici e parlare addirittura di ‘attacchi preventivi’ contro la Russia non aiuta di certo a mettere fine a un conflitto che ha già causato troppi morti e troppa sofferenza”. (Andrea Crippa, Lega)

“Il generale Cavo Dragone in sede NATO parla a nome del governo italiano?” (Maurizio Acerbo, Partito della Rifondazione Comunista)

“Proseguire gli aiuti militari all’Ucraina è un atto doveroso. Fratelli d’Italia non si è mai tirata indietro rispetto alla difesa di uno Stato libero aggredito ingiustamente”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia, Ping Pong)

“Francesca Albanese? Il Partito Democratico ormai è più a sinistra dei centri sociali”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“Non c’è alcun monito possibile nella violenza, che va condannata senza se e senza ma”. (Emanuele Fiano, Partito Democratico, La Repubblica)

“Chi aggrediva le redazioni della stampa erano i fascisti. Ai sedicenti protestatari di sinistra vorrei dire che il peggior aiuto alla causa palestinese lo si fa con azioni fasciste”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Sky Tg24)