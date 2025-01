Come ovvio, l’argomento del giorno è la scarcerazione del capo della polizia giudiziaria libica, Njeem Osama Almasri Habish. Contro il governo c’è tutta l’opposizione schierata. “Cosa sta succedendo all’Italia, alla culla del diritto umanitario?” chiede il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. “Non è un errore la scarcerazione, è una scelta” dice la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda. “Una sola domanda al ministro Tajani – chiede il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni – se c’è stato un errore nell’applicazione delle norme per convalidare l’arresto del trafficante Almasri, per quale motivo però è stato approntato un servizio per il suo veloce, anzi velocissimo riaccompagnamento con tutti gli onori a Tripoli?”

Dall’altra parte della barricata, il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli prova a parare qualche colpo: “Ricordo ai signori dell’opposizione che la Costituzione sancisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e che dunque il Governo non ha avuto alcun ruolo nella procedura di rilascio”.

“Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di smettere di nascondersi dietro ai suoi ministri. La Meloni aveva annunciato la guerra ai trafficanti in tutto il globo terracqueo. Ne avevano arrestato uno sul suolo italiano e l’hanno accompagnato a casa. Chiediamo massima trasparenza su questa vicenda estremamente opaca. Altro che chiodi e cavilli”. (Elly Schlein)

“La Corte di giustizia dell’Aia non è il verbo, non è la bocca della verità. Si possono avere opinioni diverse. La decisione di liberare Almasri è stata della magistratura”. (Antonio Tajani)

