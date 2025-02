Mentre all’orizzonte continuano a intravedersi i nuvoloni neri della trattativa tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina, dentro al palazzaccio della politica italica si litiga sulle bollette. Dopo il rinvio del consiglio dei ministri, dalle opposizioni si alza un vero e proprio coro contro il governo. “Assurdo che il governo Meloni non abbia fatto nulla in due anni” dice la segretaria dem Elly Schlein. “Trovano soldi per i centri in Albania vuoti, per gli staff di Lollobrigida, per lo stipendio di Brunetta ma non per le bollette degli italiani?” chiede ironico il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “A Meloni e i suoi – attacca la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino – sono bastate 24 ore per pensare, scrivere e approvare gli aumenti degli stipendi a Ministri e sottosegretari, ma per aiutare imprese e famiglie non bastano settimane di promesse e di nulla di fatto”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Meloni e Giorgetti vogliono svuotare il fiume in piena con un cucchiaino: tre miliardi circoscritti a sei mesi non sono nemmeno un palliativo, ma una presa in giro”. (Emma Pavanelli, Movimento 5 Stelle)

“Le bollette energetiche di famiglie e imprese sono alle stelle. Meloni ha fischiettato per mesi, ignorando anche le nostre proposte. E oggi annuncia il rinvio di un Cdm promesso ormai due settimane fa. Non avevano detto di essere pronti?” (Chiara Braga, Partito Democratico)

“C’è tempo per fare video di propaganda alle feste degli amici sovranisti, ma non per le bollette degli italiani”. (Debora Serracchiani, Partito Democratico)

“Le bollette dimostrano ancora una volta il problema principale di Meloni. Finché si tratta di galleggiare con la propaganda, tutto bene. Ma governare e risolvere i problemi, per carità, questo il governo non lo sa proprio fare. Ecco, in sintesi Giorgia Meloni: sotto Twitter, Facebook e Tik Tok non ci sta niente”. (Davide Faraone, Italia Viva)

“Le bollette sempre più care colpiscono duro e bruciano stipendi, pensioni e risparmi. Ma il governo di Giorgia Meloni non ha soldi per aiutare lavoratori, famiglie e imprese. Li avrà spesi tutti per deportare i migranti in Albania e (non) costruire il ponte sullo stretto”. (Nicola Fratoianni)

“Qui serve una vera e proprio manovra per l’energia, considerato il totale fallimento del governo Meloni sulle politiche energetiche del Paese”. (Mario Turco, Movimento 5 Stelle)