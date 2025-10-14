Nel palazzaccio della politica si parla della vittoria del centro sinistra in Toscana. “Chi ci aveva dati per finiti ha parlato troppo presto e ha preso una facciata” esulta la segretaria dem, Elly Schlein. “Chi non ha votato non si lamenti perché se non partecipi non puoi pretendere niente” dice il leghista Roberto Vannacci. “Visto che siamo andati meglio della Lega di Vannacci, gli dedichiamo una pizza tricolore. Buon appetito” ironizza Antonella Bundu, candidata con la lista Toscana Rossa.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Quello toscano può essere un metodo nazionale. Alleanze larghe, concretezza”. (Eugenio Giani, Partito Democratico, Quotidiano Nazionale)

“In Toscana c’è una tradizione storica di sinistra molto forte, difficile da scalfire”. (Alessandro Tomasi, Fratelli d’Italia, La Repubblica)

“Chi ci aveva dati per finiti ha parlato troppo presto e ha preso una facciata”. (Elly Schlein, La7)

“Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito”. (Giuseppe Conte)

“Il centrosinistra vince solo se ha una gamba riformista”. (Matteo Renzi, La Stampa)

“Sulle regionali i conti si fanno alla fine e siamo convinti che più si va avanti e più i cittadini si accorgeranno di quanto questo governo sia dannoso”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Il Corriere della Sera)

“Chi non ha votato non si lamenti perché se non partecipi non puoi pretendere niente”. (Roberto Vannacci, Lega)

“Visto che siamo andati meglio della Lega di Vannacci, gli dedichiamo una pizza tricolore. Buon appetito”. (Antonella Bundu, Toscana Rossa)

“Una vittoria netta, resa ancora più significativa dalla debacle della Lega del generale Roberto Vannacci, fermo sotto il 5%”. (Sandro Ruotolo, Partito Democratico)