Nel palazzaccio della politica si discute sugli attacchi avvenuti nella notte contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. “Israele tuteli chi è a bordo” dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La Presidente Meloni – tuona la segretaria dem, Elly Schlein – non può tacere di fronte a questo, dica cosa intende fare per garantire la sicurezza di questi italiani che operano nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, perché, evidentemente, la sua azione fino ad ora è stata inefficace”. “Ma che fine hanno fatto i patrioti al Governo?” chiede il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“È chiaro – dice il vice premier Matteo Salvini – che quando ti avvicini a una zona di guerra qualcosa rischi: se vieni in cantiere sulla linea ferroviaria e nelle Marche, incontri, operai, imprenditori, sindaci, se vai in una zona di guerra…”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa. I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo. La distanza da Gaza è ancora molto significativa, siamo vicini a Creta e questo attacco in acque internazionali è illegale”. (Arturo Scotto, Partito Democratico)

“A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovati fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”. (Benedetta Scuderi, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Siamo sotto attacco. 24 settembre 2025, ore 01:00 circa di notte. Ci troviamo in acque internazionali, davanti all’isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze. Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente 2 boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio. Cercate di seguire il più possibile i nostri canali di comunicazione in questo momento. Grazie a tutti per il vostro supporto da casa”. (Marco Croatti, Movimento 5 Stelle)

“Israele tuteli chi è a bordo”. (Antonio Tajani)

“La Presidente Meloni non può tacere di fronte a questo, dica cosa intende fare per garantire la sicurezza di questi italiani che operano nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, perché, evidentemente, la sua azione fino ad ora è stata inefficace. Il governo ci dia spiegazioni sull’origine di questi droni, da dove partono e su quali iniziative intende intraprendere per permettere una navigazione sicura a tutto l’equipaggio”. (Elly Schlein)

“Ma che fine hanno fatto i patrioti al Governo? Meloni e Tajani difendano subito con fatti e azioni ferme e risolute la sicurezza di queste persone. Non bastano le frasi di circostanza, serve un cambio di rotta politico, una chiara presa di parola e un chiaro intervento – del Governo e della premier Meloni in primis – contro Netanyahu. Ci sono cittadini trattati alla stregua di terroristi su quelle barche, ci sono tante e tanti italiani che meritano di essere difesi. Non c’è più tempo”. (Giuseppe Conte)

“È un fatto di una gravità senza precedenti: si tratta di un vero e proprio atto terroristico da parte di Netanyahu. Meloni venga subito in Parlamento a riferire: non è più tollerabile che, di fronte a quanto sta accadendo, la presidente del Consiglio fugga dalle sue responsabilità e dal Parlamento”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Avete già sulla coscienza il passato: 20 mila bambini strappati alle loro famiglie, 60 mila vite spezzate. Un popolo intero annientato, cancellato nei suoi diritti e nella sua dignità. E ora, con la vostra inerzia, volete prendervi sulle spalle anche la vergogna degli attacchi alla missione umanitaria della Flotilla? Basta! Fermate il terrorista Netanyahu”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle)

“Tajani e Meloni pretendano da Netanyahu il totale rispetto del diritto internazionale e la sicurezza della missione umanitaria il cui unico scopo è rompere l’assedio illegale di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione stremata della Striscia. La missione della Global Sumud Flotilla ci rappresenta tutti e tutte e deve essere tutelata”. (Laura Boldrini, Partito Democratico)

“È giusto e doveroso tutelare l’incolumità di tutti e quindi noi facciamo e faremo di tutto per proteggere la salute e il diritto alla navigazione e alla libertà di espressione per tutti. È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra qualcosa rischi: se vieni in cantiere sulla linea ferroviaria e nelle Marche, incontri, operai, imprenditori, sindaci, se vai in una zona di guerra…”. (Matteo Salvini)

“Non solo Tajani dovrebbe chiedere formalmente al governo israeliano garanzie per la sicurezza dell’equipaggio e dei nostri parlamentari, ma Meloni dovrebbe precipitarsi in aula e dichiarare che chi colpisce Flotilla, colpisce l’Italia”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Al momento non abbiamo certezze e non capisco come fa l’opposizione ad averle, non capisco come possa affermare senza prove che i droni appartengano a Israele. D’altronde lo stesso on. Scotto che si trova a bordo di una barca ha appena chiarito che i droni non arrivano da Israele. Quindi non è accettabile che l’opposizione provi a strumentalizzare addossando a prescindere al governo italiano colpe o responsabilità di quanto accaduto stanotte dalle parti di Creta”. (Michaela Biancofiore, Civici d’Italia)