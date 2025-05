Nel palazzaccio della politica si discute dei risultati delle elezioni comunali. “Fossi in Giorgia Meloni – tuona la segretaria dem Elly Schlein – comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”. “Le amministrative – spiega il leader di Italia Viva Matteo Renzi – dimostrano che il centrosinistra unito vince. E vince dappertutto. Servono candidati credibili e programmi chiari, certo. Ma se si procede senza veti, si vince”. Dall’altra parte del fronte, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli: “Trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo. Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace, ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da Comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Uniti si vince. Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”. (Elly Schlein, La Repubblica)

“Auguri di buon lavoro a Silvia Salis, neo-sindaca di Genova. La sua vittoria, con un margine così ampio e ottenuta al primo turno, è la dimostrazione che progetti nati dal basso ed inclusivi delle proposte della società civile sono percepiti dai cittadini come più vicini alle proprie esigenze e, per questo, meritori di fiducia ed entusiasmo”. (Giuseppe Conte)

“Le amministrative dimostrano che il centrosinistra unito vince. E vince dappertutto. Servono candidati credibili e programmi chiari, certo. Ma se si procede senza veti, si vince”. (Matteo Renzi)

“Quando ci uniamo e si mettono a confronto le classi dirigenti nostre e quelle loro, non c’è storia”. (Silvia Salis, La Repubblica)

“Bisogna vedere quanto questo ciclo del centrosinistra dura. Potrebbe durare sei mesi oppure cinque anni. Dipende da quale sarà la loro capacità di andare avanti insieme. Certamente l’ostacolo più grosso che hanno davanti è lavorare tutti assieme”. (Marco Bucci, La Repubblica)

“Se le opposizioni si uniscono attorno a un progetto condiviso e a un candidato credibile vincono. E Genova lo dimostra”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, Il Corriere della Sera)

“Il centrosinistra unito vince e convince”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva)

“Trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo. Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace, ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da Comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Questo voto amministrativo (solo 4 capoluoghi di provincia) è stato un piccolo test con risultati in chiaroscuro per il centrodestra, che perde Genova ma va al ballottaggio a Taranto e Matera. Grande soddisfazione per Noi Moderati che conferma il trend di crescita”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“A Matera, al primo turno il centrodestra ha ottenuto un risultato assolutamente soddisfacente. In particolare Fratelli d’Italia con il 10, 41 per cento dei voti, sommati a quelli di ‘Io Sud’, di fatto la seconda lista di FdI, che ha ottenuto il 4,74 per cento dei consensi, si attesta a primo partito della città”. (Aldo Mattia, Fratelli d’Italia)

“Il centrodestra deve imparare che nulla è dato per scontato e che bisogna combattere fino in fondo”. (Edoardo Rixi, Lega)