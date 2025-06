Nel palazzaccio della politica si continua a litigare sul referendum, sulla situazione economica e quella internazionale. “Quando ha finito di farsi i selfie a Palazzo Chigi – tuona la segretaria dem Elly Schlein – Giorgia Meloni faccia davvero qualcosa per le liste d’attesa infinite per curarsi. Il Paese reale soffre e paga il conto delle sue bugie e del progetto di privatizzazione della sanità pubblica che sta portando avanti questo governo”. All’attacco anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “La disaffezione è la principale malattia della nostra democrazia. Non sottovaluterei 14 milioni di cittadini che sono andati a votare, però l’istituto del referendum va riformato e noi abbiamo una proposta”.

Intanto, il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo esulta per i dati sul lavoro: “I dati Istat diffusi stamani fotografano un nuovo record italiano sull’occupazione. Ai referendum ideologici, rispondiamo con una visione chiara e lungimirante sul lavoro, che trova conferma nei dati Istat”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Riconoscere la sconfitta e posizionarla nel tempo della semina aiuta a individuare le ragioni di fondo: la perdita di un rapporto con la società civile”. (Fausto Bertinotti, La Stampa)

“Il sindacato non può più limitarsi a essere un luogo dove si aspettano le denunce: dobbiamo tornare nei territori, nei luoghi di lavoro, parlare con le persone, ascoltare i giovani, costruire azioni concrete insieme a chi vogliamo rappresentare”. (Maurizio Landini)

“Il governo Meloni ha acquistato un software dall’azienda israeliana Paragon. Con questo Trojan sono stati intercettati in modo illegittimo giornalisti di questo Paese. È uno scandalo: Meloni e Mantovano si sono presi i pieni poteri e nessuno dice nulla. Perché? Questa vicenda è peggio del Watergate”. (Matteo Renzi)

“Da tre anni questo governo dice che bisogna abbassare le tasse e invece hanno fatto l’esatto opposto. Quei 100 miliardi che vuole buttare – e sottolineo buttare – in armi li dia davvero ai cittadini per fare un vero taglio del cuneo fiscale e abbassare le tasse”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Italiani a Guantanamo? Non ne so nulla, però se il presidente degli Stati Uniti garantisce la sicurezza degli Usa fa il suo mestiere. Quindi mi stupisco dello stupore”. (Matteo Salvini)

“Il rischio che cittadini italiani vengano portati a Guantanamo dalle autorità americane “è una fake news, come ha detto la Casa Bianca”. (Antonio Tajani, Radio Uno)

“Trump non è un modello. È il capo di un paese con cui l’Italia ha da sempre avuto ottimi rapporti e con cui vuole e deve continuare ad avere ottimi rapporti. E quindi va rispettato in quanto leader di un paese amico”. (Ignazio La Russa, La Stampa)

“Questo Paese ha bisogno di difendersi dal rischio di non avere più coesione sociale, di difendersi dalle malattie che milioni di italiani non curano più perché non ce la fanno. La nostra gente è arrabbiata, e vuole essere difesa da tutto ciò”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, Sky Tg24)

“Per nascondere le sue divisioni, la destra sta trasformando il confronto istituzionale in uno scontro permanente”. (Francesco Boccia, Partito Democratico, La Repubblica)

“Sapete dire solo ‘va tutto bene’! Ma orari, ritmi, età dei lavoratori, mansioni senza formazione continuano ad uccidere chi lavora”. (Franco Mari, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Il governo Meloni è sempre più sconnesso dalla realtà: mentre i salari vengono erosi e le famiglie italiane fanno i conti con l’inflazione e con un costo della vita sempre più alto, il ministro Giorgetti parla di ‘pace fiscale’, senza chiarire chi paga. Perché il Ministro Giorgetti piuttosto non tassa gli extraprofitti delle banche e delle società energetiche, le industrie militari e trasferisce le risorse per aumentare gli stipendi degli italiani che, lo ricordo, sono tra i più bassi d’Europa?”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)