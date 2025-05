Nel palazzaccio della politica si continua a litigare sull’economia e la politica estera. “Mentre i ministri della Lega non votavano sul terzo mandato – tuona la segretaria dem Elly Schlein – non si è parlato dei salari, non si è parlato della sanità pubblica. Quindi anche questa volta la destra dà la dimostrazione che non ha interesse a occuparsi dei problemi concreti degli italiani”. Sulla stessa linea, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino: “Per Giorgia Meloni va tutto a gonfie vele: l’occupazione cresce, l’Italia sorride, sono tutte rose e fiori. Peccato che nel mondo reale ci sia ben poco da festeggiare. Gli stipendi restano fermi, l’inflazione corre, e i cittadini diventano sempre più poveri, anche quando lavorano”. Dall’altra parte della barricata, Arianna Meloni: “L’economia è ripartita. Se ne facciano una ragione quelli che raccontano un altro mondo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“La premier Giorgia Meloni usa la politica estera per rilanciare fake news”. (Matteo Renzi)

“Mentre i ministri della Lega non votavano sul terzo mandato, non si è parlato dei salari, non si è parlato della sanità pubblica. Quindi anche questa volta la destra dà la dimostrazione che non ha interesse a occuparsi dei problemi concreti degli italiani ma soltanto del futuro dei propri esponenti” (Elly Schlein)

“L’economia è ripartita. Se ne facciano una ragione quelli che raccontano un altro mondo”. (Arianna Meloni, Fratelli d’Italia)

“Per Giorgia Meloni va tutto a gonfie vele: l’occupazione cresce, l’Italia sorride, sono tutte rose e fiori. Peccato che nel mondo reale ci sia ben poco da festeggiare. Gli stipendi restano fermi, l’inflazione corre, e i cittadini diventano sempre più poveri, anche quando lavorano. La Caritas di Torino oggi ha ricordato a tutti la realtà: oltre il 27% di chi si rivolge a loro per chiedere aiuto ha un contratto a tempo indeterminato”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle)

“Noi lavoriamo per unire le due sponde dell’Atlantico che hanno gli stessi valori di fondo, e lo facciamo da europei. Per far contare l’Europa, per evitare che si costruiscano muri. E ci stiamo riuscendo. È un’impresa enorme”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Io credo che Giorgia Meloni sia la prima a non essere interessata a titoli onorifici ma a lavorare per il bene dell’Italia”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, Quotidiano Nazionale)

“C’è evidentemente un clima di censura, la Rai, e non solo, non parla dei referendum e i mandanti sono coloro i quali dicono che non bisogna andare a votare. Ma sarà un boomerang, perché più La Russa parla e più gente andrà a votare e questo è un grande successo”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)

“La scelta dell’Italia di astenersi sul piano pandemico mondiale promosso dall’OMS è gravissima. Ancora una volta il governo Meloni decide di isolare il paese per seguire le sirene negazioniste e antiscientifiche”. (Chiara Braga, Partito Democratico)

“E anche oggi il governo Meloni si sfila dalle decisioni importanti. L’OMS ha adottato uno storico accordo sulle pandemie per rendere il mondo più equo e giusto nell’affrontare gli impatti devastanti delle pandemie. E l’Italia? L’Italia si è astenuta. Della serie alla prossima pandemia: io speriamo che me la cavo”.(Debora Serracchiani, Partito Democratico)

“Terzo mandato? Matteo Salvini ha già chiarito che si tratta di una questione locale e io condivido il suo approccio. È legittimo essere in disaccordo, perché non è una questione politica e non è nel programma di governo, ma finisce lì”.(Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia)

“Io ieri ho semplicemente fatto presente che cosa significa bocciare la legge di una Regione autonoma e dunque il perché a mio avviso sia un grave errore”. (Roberto Calderoli, Il Corriere della Sera)